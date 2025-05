CDU Kreuztal nominiert Arne Fries einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten – Geschlossenes Team für die Kommunalwahl 2025

(wS/cdu) Kreuztal 04.05.2025 | Mit großer Geschlossenheit und einem einstimmigen Votum hat die CDU Kreuztal auf ihrer Aufstellungsversammlung die personellen Weichen für die Kommunalwahl am 14. September 2025 gestellt. Arne Fries wurde dabei ohne Gegenstimme zum Bürgermeisterkandidaten gewählt. Ebenso einmütig bestätigten die Mitglieder alle 19 Direktkandidatinnen und -kandidaten für den Stadtrat – ein deutliches Signal für Einigkeit, Kompetenz und Aufbruchsstimmung.

Im Fokus der CDU-Kampagne steht Arne Fries – ein Verwaltungsfachmann mit Führungserfahrung, Bürgernähe und Engagement. Als Beigeordneter einer Großstadt trägt er Verantwortung für mehrere Fachbereiche und über 400 Mitarbeitende. Er kennt die Herausforderungen moderner Verwaltung und steht für effiziente, bürgerfreundliche Lösungen.

Doch Fries bringt weit mehr mit als Verwaltungskompetenz: Als engagierter Familienvater, Vereinsmensch und Brückenbauer ist er fest mit Kreuztal verbunden. Sein Leitmotiv „Suchet der Stadt Bestes“ prägt sein politisches Verständnis – lösungsorientiert, auf Augenhöhe, nah an den Menschen. In seiner Arbeit will Fries gezielt Familien, Ortsteile und das Ehrenamt stärken: „Gute Schulen, wohnortnahe Kitas und verlässliche Betreuung sind für mich keine Kür, sondern ein Versprechen an unsere Zukunft“, so Fries. Auch das vielfältige Vereinsleben sieht er als zentrale Säule des städtischen Zusammenhalts, die echte Unterstützung verdient.

Die CDU Kreuztal setzt bei dieser Wahl auf ein breites Team: 10 Frauen und 9 Männer zwischen 26 und 67 Jahren, im Schnitt 45 Jahre alt, mit vielfältigen beruflichen Hintergründen und starkem ehrenamtlichem Engagement. Dieses Team steht für ein Kreuztal, das alle Ortsteile im Blick hat – sachlich, menschlich, zukunftsgerichtet.

Geführt wird das Team von Philipp Krause, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU im Kreuztaler Stadtrat. Der 41-jährige Lehrer und Familienvater steht für eine Politik des Zuhörens, Erklärens und Dranbleibens. „Ich will, dass Kreuztal ein lebenswerter Ort für Familien, Vereine und Unternehmen bleibt – mit ehrlichem Dialog und konstruktiven Lösungen“, betont Krause.

Auch Marion Kleis, Vorsitzende des CDU-Stadtverbands, zeigt sich überzeugt vom eingeschlagenen Kurs: „Arne Fries bringt genau das mit, was Kreuztal jetzt braucht: Führungsstärke, Verlässlichkeit und ehrliche Nähe zu den Menschen.“

Die Direktkandidatinnen und -kandidaten im Überblick: (Listenplatz in Klammern):

Buschhütten-Süd: Tillmann Berk (10)

Buschhütten-Mitte: Lara Völlnagel (9)

Langenau / Mühlberg / Liesewald: Julia Morgenstern (8)

Kreuztal-Süd: Philipp Krause (1)

Kreuztal-Mitte / Wolfsloch: Julian Siebel (7)

Kreuztal-Nord / Ratzebusch: Jutta Jeschke (2)

Fritz-Erler-Siedlung: Korinna Grebe (12)

Ernsdorf / Ferndorf-West: Helge Weyand (14)

Ferndorf-Mitte: Thomas Immel (17)

Ferndorf-Ost: Nils Hoffmann (16)

Kredenbach: Romy Ebert (18)

Fellinghausen: Harald Görnig (3)

Dornseifen / Heestal / Osthelden: Marion Kleis (6)

Eichen-Mitte / Hammerhaus: Claudia Liebgott (10)

Eichen-Kirberg / Bockenbach: Lynn Siebel (15)

Eichen-Nord / Krombach-Süd: Arne Siebel (5)

Krombach: Astrid Collenberg (4)

Littfeld-West: Sebastian Fischer (19)

Littfeld-Ost: Lara Grünschlag (13)

Mit Arne Fries an der Spitze und einem breit aufgestellten Team im Rücken zeigt die CDU Kreuztal klar: Sie ist bereit für Verantwortung – für Stabilität, Zusammenhalt und frischen Schwung in der Stadtpolitik.