Ein weiterer Meilenstein: Rechenzentrum für die Glasfaser-Versorgung durch GREENFIBER im Kreis Siegen-Wittgenstein ist online

(wS/gr) Kreis Siegen-Wittgenstein 19.05.2025 | Im Kreis Siegen-Wittgenstein errichtet GREENFIBER ein Glasfasernetz – und hat dafür jetzt einen weiteren Meilenstein erreicht.

Das Rechenzentrum in Siegen ist nun ans Netz angeschlossen. Dies ist essenziell, um künftig tausende Haushalte mit stabilem und leistungsstarkem Internet versorgen zu können.

Zum Verständnis: Das Rechenzentrum ist das Herzstück des Glasfasernetzes im Kreis Siegen-Wittgenstein. Von dort aus können künftig weitere Trassen in die elf Kommunen des Kreises verlegt und mit einem Lichtsignal versorgt werden. Nutznießer sind letztlich die Haushalte, die dann ans Netz gehen können, sobald sie über einen Hausanschluss verfügen und die Trasse durchgängig errichtet wurde.

„Schaffen eine zentrale digitale Infrastruktur“

„Mit dem neuen Rechenzentrum in Siegen schaffen wir eine zentrale digitale Infrastruktur, die den Glasfaserausbau in der gesamten Region entscheidend voranbringt. Es ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg in eine zukunftssichere, leistungsfähige Netzinfrastruktur für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen“, betont GREENFIBER-Geschäftsführer Uwe Krabbe.

Der geförderte Ausbau geht kontinuierlich voran

Förderfähige Adressen (Downloadgeschwindigkeit unter 30 Mbit/s) können sich kreisweit kostenlos einen Hausanschluss von GREENFIBER sichern. Und der geförderte Ausbau geht kontinuierlich voran: Insgesamt hat GREENFIBER bereits mehr als ein Viertel der geplanten Trasse errichtet. Darüber hinaus wurden schon mehr als 600 Hausanschlüsse tiefbaulich fertiggestellt.

In Burbach, Kreuztal und Bad Berleburg haben dank der gegründeten Kooperationsgesellschaften sogar alle Interessierten die Möglichkeit, sich kostenlos Glasfaser bis ins Haus legen zu lassen.

DEAL-Angebote für Neukunden

Und für Neukunden hält GREENFIBER aktuell sogar besondere DEAL-Tarife bereit, mit denen die Haushalte zukunftssicher aufgestellt sind und zudem noch eine Menge Geld sparen können. Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf www.greenfiber.de/pruefung. Alternativ stehen die GREENFIBER-Mitarbeiter in ihren Beratungsbüros in Kreuztal, Bad Berleburg und Burbach oder telefonisch unter 02751/82 99 630 zur Verfügung.

Greenfiber