EJOT Team TV Buschhütten startet mit Doppelsieg in die Triathlonsaison

(wS/ej) Kreuztal 26.05.2025 | Erfolgreicher Saisonauftakt für das EJOT Team TV Buschhütten

Die Triathlonmannschaften des EJOT Team TV Buschhütten konnten am vergangenen Sonntag mit zwei ersten Plätzen punkten.

Der Dalkeman in Gütersloh war Austragungsort für das erste Saisonrennen der Regionalliga. Die Damenmannschaft in der Besetzung Ellen Knoepke (Platz 3), Steffi Steinberg (Platz 8) und Friederike Haß (Platz 13) musste die Sprintdistanz von 500 Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen absolvieren.

Mit starken Einzelleistungen konnte die Mannschaft direkt überzeugen und sicherte sich den ersten Platz in der Gesamtwertung.

Den Gesamtsieg holten sich ebenfalls die Herren in der Verbandsliga. Beim verregneten Triathlon in Hagen starteten Daniel Knoepke (Platz 2), Jan-Luca Kottenhahn (Platz 4), Thomas Eickmann (Platz 9) und Rainer Nagel (Platz 11).

Geschwommen wurden 1000 m im Hengstey-Freibad. Mit einer dreifach-Führung ging das Team auf die 43 km lange und mit 650 Höhenmetern, hügelige und zudem nasse Radstrecke.

Beim abschließenden 10 km Lauf wurden auf einer 2.5 km Wendepunktsstrecke die Positionen finalgefestigt.

Die Mannschaft der NRW-Liga war ebenfalls zu Gast beim Dalkeman in Gütersloh. In der Aufstellung Maren Sauer (Platz 15), Sonja Kölsch (Platz 19) und Melanie Baumann (Platz 31) belegte die Startgemeinschaft mit dem RSV Osthelden einen guten 8. Gesamtplatz. Durch den überragenden zweiten Platz im ersten Rennen ist das Team weiterhin in einer aussichtsreichen Position.