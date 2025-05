Frontalzusammenstoß in Niederfischbach – Zwei Verletzte nach Unfall auf der Konrad-Adenauer-Straße

(wS/red) Altenkirchen – Niederfischbach 30.05.2025 | Am Freitagmittag kam es gegen 12:25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Konrad-Adenauer-Straße in Niederfischbach. Eine 33-jährige Fahrerin eines Skoda aus dem Raum Siegen geriet aus bislang ungeklärter Ursache – vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit – in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie frontal mit dem Peugeot eines 89-jährigen Mannes.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Senior in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Fahrzeugwrack befreien. Beide Unfallbeteiligten wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Die Polizei sperrte die Konrad-Adenauer-Straße für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten vollständig.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de

