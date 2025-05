Orgelmatinée am Pfingstsonntag, 8. Juni 2025 um 10:45 Uhr

(wS/hml) Siegen 30.05.2025 | Am Pfingstsonntag spielt DKM Helga Maria Lange im Anschluss an das Pfingsthochamt in St. Joseph, Weidenauer Straße 23 unter dem Motto „Veni Creator Spiritus“ pfingstliche Werke von u.a. Johann Gottfried Walther, Johann Sebastian Bach, Henri Mulet, Maurice Duruflé, und Denis Bédard. Der Eintritt ist frei.



.

