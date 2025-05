Österreich Nationalcoach kam nach Oberberg

(wS/bw) Oderberg 10.05.2025 | Der Trainer Michael Michajlow war an dem Wochenende 25.04 – 27.04.2025 in Bowlingcenter Oberberg.

Er ist Trainer des Jahres 2024 in Deutschland und aktuell in Österreich Nationalcoach.

„Es freut mich sehr, so Menschen in meinen Bowlingcenter zu begrüßen“sagte Inhaber Theo Giovanidis.

Er trainierte hier ein paar ambitionierte Sportler und versprach bald wieder zukommen.

Mit lehrreichen und interessanten Lehrinhalten, zeigte er den Teilnehmern viele Möglichkeiten, das Spiel zu verbessern.

Im Bowlingcenter Oberberg ist er auf jeden Fall immer herzlich Willkommen.

Foto: Bowlingcenter Oberberg