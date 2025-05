Baustellen in Siegen: Diese Straßen sind aktuell betroffen

(wS/si) Siegen 10.05.2025 | In der 20. Kalenderwoche 2025 kommt es im Stadtgebiet Siegen erneut zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen aufgrund von Baumaßnahmen. Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer müssen sich auf Einschränkungen, Umleitungen und Sperrungen einstellen.

Oberschelder Straße in Gosenbach:

Bereits seit März 2021 bestehen hier Einschränkungen. In Höhe der Hausnummer 32 wird die Fahrbahn halbseitig gesperrt. Grund ist die Sanierung einer Stützmauer. Ein Bauende ist derzeit nicht absehbar.

Kreisverkehr Schleifmühlchen:

Am zentralen Verkehrsknotenpunkt wird der Verkehr weiterhin durch Ampeln geregelt. Die Frankfurter Straße bleibt in Fahrtrichtung Lindenberg voll gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Wetzlarer Straße. Die Maßnahme dauert voraussichtlich noch bis ins Jahr 2026 an.

Freudenberger Straße in Seelbach:

In Höhe des Seelbacher Weihers kommt es zu einer Fahrspureinengung. Anlass ist der Neubau einer Zufahrt. Ein genaues Ende der Bauarbeiten ist noch offen.

Heeserstraße und Siegufer:

Ab dem 13. Mai 2024 werden die Heeserstraße in Richtung Tiergartenstraße sowie die Straße Siegufer vollständig gesperrt. Auch der dort verlaufende Radweg ist betroffen. Für Radfahrer ist eine Umleitung über die Tiergartenstraße und den Parkplatz Heeserstraße eingerichtet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich ein Jahr.

Talbrücke Achenbach:

Ab dem 3. Juli 2024 wird eine neue Verkehrsführung eingerichtet. Die rechte Fahrspur in Richtung Autobahn wird gesperrt. Der Verkehr kann nur noch einspurig fließen. Die Maßnahme soll im Mai 2025 abgeschlossen sein.

Bürbacher Weg:

Seit dem 28. April 2025 ist der Bürbacher Weg zwischen Südstraße und Siemensstraße voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Sperrung soll bis Ende Juni andauern.

Otto-Brenner-Straße in Geisweid:

Vom 31. März bis zum 19. Mai 2025 wird die Straße zwischen den Hausnummern 1 und 38 vollständig saniert. Während der Arbeiten besteht eine Vollsperrung, Anlieger können ihre Grundstücke jedoch abschnittsweise erreichen.

Emilienstraße:

Die Straße ist zwischen Sandstraße und Friedrichstraße vollständig gesperrt. Grund sind umfangreiche Kanalbauarbeiten. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich bis Ende April 2026 dauern.

Bismarckstraße in Weidenau:

Vom 12. Mai bis 2. Juni 2025 wird der Abschnitt zwischen den Hausnummern 93 und 95 wegen Kanalarbeiten voll gesperrt. Auch hier sind Verkehrsbehinderungen nicht auszuschließen.

Symbolfoto