DRK-Kreisverband Siegen-Wittgenstein übernimmt Staffelstab des DRK-Fonds „Soforthilfe für benachteiligte Kinder“ vom DRK-Kreisverband Coesfeld

(wS/drk) Siegen 10.05.2025 | Am 8. Mai 2025, dem Weltrotkreuztag, übergab Christoph Schlütermann, Vorstand des DRK-Kreisverbandes Coesfeld, den

symbolischen Staffelstab des DRK-Fonds „Soforthilfe für benachteiligte Kinder“ – kurz: „SofHi“ – an den Präsidenten des DRK-Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein, Landrat Andreas Müller. Das Konzept des Fonds sieht vor, dass die Rotkreuzgliederungen in Westfalen-Lippe im jährlichen Wechsel SofHi-Benefizveranstaltungen organisieren. Aus den Erlösen werden Projekte für Kinder aus sozial benachteiligten Familien unbürokratisch und schnell gefördert.

Die Schirmherrschaft für das „SofHi“-Jahr im DRK-Kreisverband Siegen-Wittgenstein hat der Arnsberger Regierungspräsident Heinrich Böckelühr übernommen, in dessen Vertretung Regierungsvizepräsident Volker Milk nach Siegen gekommen war.

„Es ist unserem Regierungspräsidenten eine große Ehre und Verpflichtung zugleich, die Schirmherrschaft für diese gute und überaus wichtige Sache zu übernehmen. Der Grundgedanke der Hilfe für sozial benachteiligte Kinder ist es, gleiche Chancen für alle zu schaffen.

Davon profitieren die betroffenen Kinder, deren Familien und auch unsere Gesellschaft insgesamt“, so RVP Milk in seiner Ansprache.

Die Vizepräsidentin des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe, Nilgün Özel, und die Vizepräsidentin des DRK-Kreisverbandes Lippe und Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Detmold, Prinzessin Maria zur Lippe, die gemeinsam mit der Detmolder Unternehmerin und Künstlerin Christina Haberbeck im Jahr 2016 die Idee zu diesem Fonds entwickelt haben, übergaben dem DRK-Kreisverband Siegen-Wittgenstein eine „SofHi-Bücherbox“. „Gemeinsam mit Expertinnen und Experten haben wir für diese Box Bücher ausgewählt, die besonders für Kinder bis zum Alter von sechs Jahren geeignet sind“, berichtete Nilgün Özel. „Mit der ausschließlich aus Spenden finanzierten SofHi-Bücherbox für Kindertageseinrichtungen verfügen Erzieherinnen und Erzieher über zusätzliches pädagogisches Material, mit dem sie das Selbstbewusstsein und die Sprachkompetenzen der Kinder stärken und ihre Kreativität fördern können“, so Prinzessin Maria zur Lippe.

„Wir freuen wir uns sehr, dass der SofHi-Fonds in diesem Jahr in Siegen-Wittgenstein Station macht und haben den Ort für die Staffelstabsübergabe ganz bewusst gewählt“, so Landrat Andreas Müller, Präsident des DRK-Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein. In seinem Grußwort hob er auch die Besonderheiten einer Trägerschaft des Roten Kreuzes hervor: „Hier werden Kinder als individuelle Persönlichkeiten geachtet, die alle den gleichen Anspruch haben auf Bildung, Erziehung und Betreuung – ungeachtet ihrer Nationalität, der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion, ihres Geschlechts, der sozialen Stellung und ihrer speziellen körperlichen, seelischen und geistigen Voraussetzungen. Als pädagogische Grundhaltung ergeben sich daraus Akzeptanz und Wertschätzung. Wir stehen ein für Integration und Zusammenleben in gegenseitiger Anerkennung. Besondere Aufmerksamkeit richten wir daher auch auf diejenigen Kinder, die von

der Gesellschaft ausgegrenzt bzw. benachteiligt werden.“

So war die Veranstaltung auf die Zielgruppe des „SofHi“-Fonds ausgerichtet – Kinder in all ihrer Vielfalt und Individualität. Die „SofHi“- Staffelstabübergabe, zu deren Gästen auch das Präsidium des DRK-Kreisverbandes zählte, fand im Rahmen einer bunten Veranstaltung in der DRK-KiTa „Krönchenkids“ auf dem Siegener Wellersberg statt. Mit bestem Blick auf die Krönchen-Stadt wurden die Gäste von Clown und Künstler Michael Wibbelt auf Stelzen begrüßt. Eine KiTa-Gruppe empfing die Gäste mit einem eigens einstudierten Tanz. Zu der Show von Michael Wibbelt kamen dann der Großteil der Kinder, die die KiTa besuchen, hinzu. So wurde schon die Staffelstabsübergabe dieses „SofHi“-Jahres zu einem echten Highlight für rund 50 Kinder – ganz im Sinne der Gründerinnen.