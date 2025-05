Mit Herz und Teig: Dorfgemeinschaften spenden 2.000 Euro für Siegener Kinderklinik – Beienbach und Brauersdorf zeigen wieder vollen Einsatz

(wS/sk) Netphen – Siegen 10.05.2025 | Auf Stephan Küthe und Günter Becker von den Dorfgemeinschaften Beienbach und Brauersdorf ist Verlass. Schon seit Jahren widmen die engagierten Netpher Bürger ihr Engagement in der Weihnachtszeit einem guten Zweck – der Unterstützung der DRK-Kinderklinik Siegen.

Auch Anfang April statteten sie, diesmal zusammen mit Unterstützung durch Lillesol Veyhl und Tatjana Bender, der Kinderklinik Siegen einen Besuch ab. Mit im Gepäck: Ein Scheck über stolze 2.000 Euro für den Umbau der Kinderinsel, der Intensivstation mit Wohncharakter für dauerhaft beatmete Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Das Geld haben die Dorfgemeinschaften wie jedes Jahr mit einer vorweihnachtlichen Backaktion erwirtschaftet. Nachdem im Frühjahr die Schanzen gebunden und von der Dorfgemeinschaft bereitgestellt werden, findet seit vielen Jahren im November eine Weihnachtsplätzchen-Back-Aktion am Backes statt. Diese Aktion ist inzwischen ein Geheimtipp, aber auch ein Selbstläufer. 95 Kilogramm Teig wurden dabei Ende 2024 verarbeitet und natürlich auch restlos gegen Spenden verkauft.

„Wir wissen inzwischen, dass das Geld unserer Backaktion in der Siegener Kinderklinik Gutes bewirkt“, so Stephan Küthe. „Und die Verantwortlichen dort wissen genau, wo es gerade sinnvoll verwendet werden kann“, ergänzt Günter Becker. Jedes Jahr gelingt es den Dorfgemeinschaften, viele helfende Hände, darunter auch einige junge Menschen, zu motivieren, damit das Weihnachtsbacken ein Erfolg wird. Dafür wurden auch 2024 wieder enorme Mengen an Teig – hergestellt nach immer demselben bewährten Rezept – von Privatleuten gespendet. „Wir sind schon ein wenig stolz auf unsere Aktion aus der Region für die Region, die so einzigartig ist“, betonen die Organisatoren. Auch für dieses Jahr hat die Dorfgemeinschaft übrigens schon einen Back-Termin festgezurrt. Interessierte sollten sich den 22. November vormerken. Erste Plätzchenbestellungen lieben in Beienbach wie in Brauersdorf bereits vor.

Tatjana Bender, Johanna (Inselbewohnerin) , Stephan Küthe, Lillesol Veyhl, Elisa Pfeifer (Pflegefachkraft) und Günter Becker bei der offiziellen Spendenübergabe in der Kinderinsel auf dem Wellersberg