Tötungsdelikt in Menden: 14-Jähriger nach Messerangriff gestorben – Polizei fahndet mit Foto – Update: festgenommen!

(wS/ots) Menden 10.05.2025 | Am Samstag (10.05.2025) kam es gegen 01:35 Uhr auf einem Spielplatz zu einem Tötungsdelikt in Menden. Dort stach nach bisherigen Erkenntnissen nach einem Streit zwischen mehreren Personen ein 17-Jähriger auf einen 14-Jährigen ein. Der 14-Jährige verstarb wenig später nach Reanimationsmaßnahmen in einem Krankenhaus. Auch ein weiterer 17-Jähriger wurde durch einen Messerstich am Tatort schwer verletzt. Hier besteht keine Lebensgefahr.

Der tatverdächtige und polizeilich bereits in Erscheinung getretene 17-Jährige floh vom Tatort.

Die Staatsanwaltschaft Arnsberg setzte eine Mordkommission der Hagener Polizei ein und fahndet …

Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der Aufenthaltsort des per Haftbefehl gesuchten Tatverdächtigen ermittelt werden. Der 17-Jährige wurde an seinem Versteck widerstandslos festgenommen. Zeugenhinweise zu den Geschehnissen auf dem Spielplatz werden weiterhin unter 02331 986 2066 entgegengenommen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei Hagen dauern an….