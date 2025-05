„Löschen, Staunen, Genießen – Feuerwehrfest am 17.05. in Netphen“ – Einladung zum Tag der offenen Tür

(wS/fw) Netphen 10.05.2025 | Die Einheit Netphen der Freiwillige Feuerwehr Netphen lädt herzlich ein zum Tag der Feuerwehr am 17.05.2025. Ab 12:00 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher am Feuerwehrgerätehaus am Sankt-Peters-Platz 17 ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt – unter anderem mit frisch gebackenen Florianswaffeln auf dem Kanonenofen und weiteren kulinarischen Angeboten. Besonders die kleinen Gäste dürfen sich auf ein buntes Programm zur Kinderbelustigung mit Spiel und Spaß freuen. Technikbegeisterte können bei der Fahrzeugausstellung einen Blick auf moderne Feuerwehrtechnik werfen.

Ein heißer Programmpunkt ist die Brandschutzaufklärung, bei der unter anderem eine eindrucksvolle Fettexplosion vorgeführt wird. Besucherinnen und Besucher haben außerdem die Möglichkeit, bei einem Feuerlöschertraining den richtigen Umgang mit Feuerlöschern zu üben.

Ein besonderes Highlight ist das erstmalig stattfindende Entenrennen für Jung und Alt, bei dem spannende Preise auf die Gewinner warten.

Am Abend ab 19:00 Uhr klingt der Tag gemütlich beim Feuertonnenabend mit Musik von DJ Claus Wunderlich aus – der perfekte Abschluss für einen ereignisreichen Tag.