Bachs Klangwelten – Eine musikalische Zeitreise über J. S. Bachs Inspiration und Wirkung

(wS/bcs) Siegen 10.05.2025 | Am 25. Mai präsentiert das Collegium vocale Siegen des Bach-Chores Siegen sein Konzert „Transformation – Wege zu Johann Sebastian Bach“, das in Kürze auch beim renommierten Leipziger Bachfest 2025 aufgeführt wird. Die Veranstaltung beleuchtet Bachs musikalische Entwicklung, seine Bearbeitungen fremder Werke und seinen Einfluss auf spätere Komponisten. Neben eigenen Werken und modernen Komponisten wie Arvo Pärt, wird auch das berühmte „Te Deum“ von Charpentier, bekannt als Eurovisionsmelodie, in seiner vollen, festlichen Pracht aufgeführt. Im Zentrum stehen dabei nicht nur klangliche Brillianz und historische Hintergründe, sondern auch die Frage: Was hat Johann Sebastian Bach geprägt? Welche musikalischen Wurzeln spiegeln sich in seinen Werken wider?

Das Leipziger Bachfest wird seit 1999 jedes Jahr unter einem andern Thema vom Bach-Archiv der Stadt Leipzig veranstaltet und bietet klanglich herausragende Interpretationen von vielen verschiedenen Ensembles. Das Collegium vocale Siegen ist zum ersten Mal beim renommierten Bachfest dabei und wird wie bereits im letzten Jahr in der Thomaskirche von den Frankfurter Barocksolisten begleitet. „Es ist uns eine große Freude gemeinsam mit den Frankfurter Barocksolisten ein Teil des Bachfests in Leipzig zu sein – einem Ort, der wie kein anderer für die Musik Bachs bekannt ist. Ebenso liegt es uns am Herzen, dieses besondere Konzerterlebnis auch in unserer Heimat mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen aus dem Siegerland teilen zu können.“, so Kantor Peter Scholl.

Eintrittskarten zum Konzert am 25. Mai um 19.00 Uhr in der Siegener Martinikirche können auf www.proTicket.de in der PK 1 zum Preis von 20 € (ermäßigt 10 €) sowie in der PK 2 für 14 € (ermäßigt 7 €) erworben werden.

Foto: Bachchor