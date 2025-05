Polizei rückt mit mehreren Streifenwagen aus – Alkoholisierter Randalierer sorgte für Polizeieinsatz in Siegen-Achenbach

(wS/red) Siegen 23.05.2025 | Am Freitagabend gegen 21:15 Uhr kam es in Achenbach in der Achernbacher Straße zu einem größeren Polizeiaufkommen. Mehrere Streifenwagen eilten in den Siegener Stadtteil, nachdem ein randalierender Mann in einem Wohnhaus gemeldet worden war.

Nach ersten Informationen soll der Mann dabei gewesen sein, Löcher in die Wand zu schlagen. Da die Lage zunächst unübersichtlich war, rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an.

Vor Ort trafen die Beamten auf einen alkoholisierten Mann, der offensichtlich die Kontrolle über sich verloren hatte. Die Einsatzkräfte konnten die Situation zügig unter Kontrolle bringen. Um weitere Sachbeschädigungen zu verhindern, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Er wird die Nacht bei der Polizei verbringen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de