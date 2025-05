Polizeieinsatz in Bad Berleburg: Alkoholisierte 16-Jährige verletzt 14-Jährigen

(wS/red) Bad Berleburg 31.05.2025 | Am Samstagabend kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Brandenburger Straße in Bad Berleburg zu einem Polizei- und Rettungseinsatz. Gegen 19:05 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem es in einer Wohnung zu einem handfesten Streit zwischen zwei Jugendlichen gekommen war.

Ersten Informationen zufolge gerieten ein 16-jähriges Mädchen und ein 14-jähriger Junge aus bislang ungeklärten Gründen in Konflikt. Die Jugendliche stand offenbar stark unter Alkoholeinfluss, während der Junge, der nicht in der Wohnung gemeldet ist, Verletzungen davontrug. Zwar soll wohl nach ersten Angaben während des Streits ein Messer in die Hand genommen, zum Einsatz kam es jedoch nicht. Der 14-Jährige wurde durch umhergeworfene Gegenstände verletzt.

Aufgrund der Alkoholisierung der 16-Jährigen und Verständigungsproblemen konnten die Beamten bislang nur eingeschränkt ermitteln. Die 16-Jährige wurde unter polizeilicher Begleitung in eine Kinderklinik gebracht, der Junge zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Am Einsatzort befragte die Polizei mehrere Zeugen, um weitere Erkenntnisse zum Ablauf der Auseinandersetzung zu gewinnen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

Neben zwei Rettungswagen aus Bad Berleburg und Erndtebrück waren auch zwei Streifenwagen, ein Notarzt sowie die Feuerwehr im Einsatz. Der vorsorglich alarmierter Rettungshubschrauber Christoph 25 musste letztlich nicht landen und kehrte um.

Fotos: Andreas Trojak

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!