Großzügige Geste aus Olpe: ITC express Transport & Logistik GmbH & Co. KG spendet Festzelt an Kreuztaler Kleingartenverein

(wS/red) Olpe / Kreuztal 31.05.2025 | Die ITC express Transport & Logistik GmbH & Co. KG mit Sitz in Olpe hat dem Verein der Gartenfreunde „Am Höhberg“ e.V. Kreuztal ein Festzelt gespendet. Die Übergabe des neuen Zeltes, das eine Größe von 3 x 6 Metern hat, erfolgte kürzlich auf dem Firmengelände der Spedition in Olpe.