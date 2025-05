Amtliche UNWETTERWARNUNG vor SCHWEREM GEWITTER mit HEFTIGEM STARKREGEN und HAGEL

(wS/dwd) Kreis Siegen-Wittgenstein & Nachbargebiete 31.05.2025 | Der Deutsche Wetterdienst warnt: Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 40 l/m² pro Stunde sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) und Hagel mit Korngrößen um 3 cm.

Foto: Archiv wirSiegen.de

Ab Samstagmittag von Westen her örtlich kräftige und teils unwetterartige Gewitter: Dabei lokal eng begrenzt Starkregen 30 bis 40 l/m² in kurzer Zeit, Hagel mit Korngrößen um 3 cm und teils schwere Sturmböen von 80 bis 100 km/h (Bft 9-10). Hinweis: Aktuell bestehen noch größere Unsicherheiten hinsichtlich der räumlichen Ausdehnung und der Schwerpunkte. Gegebenenfalls erfolgt am Samstagvormittag eine Aktualisierung dieser Vorabinformation.

Gefahr für Leib und Leben durch: Blitzschlag (Lebensgefahr!); einzelne herabstürzende Äste; umherfliegende Gegenstände; rasche Überflutungen von Straßen/Unterführungen und Kellern; verbreitet Aquaplaning; mögliche Erdrutsche; Hagelschlag. Handlungsempfehlungen: Aufenthalt im Freien vermeiden oder Schutz suchen (z.B. in Gebäuden); Gewässer meiden; frei stehende Objekte sichern (z.B. Leinwände und Möbel); z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen; im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. Äste) achten; überflutete und gefährdete Abschnitte meiden; Verhalten im Straßenverkehr anpassen, Behinderungen auf Verkehrswegen einplanen; ggf. vorbeugend Hochwasser-Schutzmaßnahmen treffen; bei drohender/bereits bestehender Überflutung Keller sofort verlassen; über Hochwasserlage unter www.hochwasserzentralen.de informieren