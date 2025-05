Ortsgemeinde im Westerwaldkreis: Wohnhaus explodiert! Feuer-Hölle in Bretthausen

(wS/ww) Westerwald – Bretthausen 31.05.2025 | Explosion eines Wohnhauses in Bretthausen

Um 07:05 Uhr wurde die Feuerwehr nach Bretthausen in die Brunnenstraße zu einer Explosion alarmiert. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte ein Wohnhaus vor das in Folge der Explosion in Vollbrand stand. Durch die massive Brand- und Hitzeausbreitung wurde der Löschangriff mit Riegelstellung sofort über drei Seiten aufgebaut, da die unmittelbaren Nachbargebäude stark gefährdet waren. Aus dem betroffenen Gebäude und dem angrenzenden Wohnhaus konnten sich insgesamt drei Erwachsene und zwei Kinder eigenständig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde wie durch ein Wunder niemand.

Die Feuerwehr setzte mehr als 10 Trupps unter Atemschutz sowie 6 C-Rohre und ein Wenderohr über eine Drehleiter zur Brandbekämpfung ein. Die Wasserversorgung wurde redundant über das Trinkwassernetz sowie über lange Wegstrecke (ca. 1500m) aus einem Teich sichergestellt. Es kam während der Löscharbeiten immer wieder zu kleineren Explosionen durch geplatzte Druckbehälter, mehrer Gasflaschen mussten aus dem Explosionsbereich gebracht und stetig gekühlt werden.

Durch die Löscharbeiten kam es zu einer Vermischung des Löschwassers mit Betriebsstoffen, hierzu wurde direkt an der Einsatzstelle bzw. entlang des Baches Große-Nister eine entsprechende Löschwasserrückhaltung/ Ölsperre aufgebaut. Nach dem die Brandbekämpfung abgeschlossen war wurde durch die Bau-Fachberater des THW die Einsatzstelle beurteilt und Gebäudeteile mittels eines Mobilbaggers eingerissen.

Das Wohngebäude in unmittelbarer Nähe zum Explosionsobjekt ist aktuell nicht mehr bewohnbar, daher wurde durch die Verbandsgemeinde Rennerod für die Familie eine Notunterkunft bereitgestellt. Durch die Verbandsgemeinde Rennerod war auch der Bürgermeister Gerrit Müller vor Ort um sich ein Bild der Lage zu machen.

Parallel zu dem Brand in Bretthausen kam es noch zu einem kleineren Flächenbrand in Homberg der ebenfalls parallel von der Feuerwehr abgearbeitet wurde.

Insgesamt waren über 120 Einsatzkräfte aus verschiedenen Hilfsorganisationen im Einsatz, die Einsatzleitung hatte Wehrleiter Heinz-Werner Schütz.

Auflistung der Einsatzkräfte im Details:

Feuerwehr Bretthausen, Nister-Möhrendorf, Willingen, Liebenscheid, Rennerod, Stein-Neukirch, Bad- Marienberg, Höhn, Elsoff-Mittelhofen, Oberroßbach, Rehe, Salzburg, Waigandshain, Abrollbehälter Atemschutz Feuerwehr Ransbach-Baumbach, BKI Westerwaldkreis, Rettungshubschrauber Christoph 25, DRK Rettungsdienst, DRK Ortsverein, Räumgruppe/Fachberater THW, Polizeiinspektion Westerburg

