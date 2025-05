Westfälische Meisterschaften der Masters-Teams in Kreuztal

(wS/lgk) Kreuztal 30.05.2025 | Der Mannschaftsgedanke wurde am 24. Mai im Stadion Stählerwiese in Kreuztal erneut ganz großgeschrieben, als die LG Kindelsberg Gastgeber für die Leichtathletik Senioren-Teams aus Westfalen und auch aus dem benachbarten Rheinland war.

Für Senioren-Chef Thomas Blech ist es immer wieder eine Herausforderung, seine Jungs in den Altersklassen von der M30 bis in die M60 auf den Punkt zu den wichtigen Wettkämpfen möglichst fit zusammen zu trommeln. Da kam die Entscheidung, wir holen den Wettkampf nach Kreuztal, ganz recht. Trotzdem war schnell klar, dass sich die Teams untereinander helfen mussten. So gingen ältere Athleten in jüngeren Altersklassen an den Start, damit jeweils eine schlagkräftige, also voll besetzte, Mannschaft den Wettkampf absolvieren konnte. Schon jetzt kann man wohl sagen, dass alle vier Mannschaften der LGK einen großen Schritt Richtung Team-DM Finale im September in Leverkusen gemacht haben!

Doch zum Wettkampf. Der startet morgens, eher untypisch für die Senioren, mit Speerwurf und Läufen über 80 Meter Hürden.

Erfreulicherweise hatten die Mannschaften der weiblichen Jugend U18 und U16 der LGK und des CLV Siegerland die Gelegenheit genutzt und führten parallel einen Durchgang zur DJMM durch.

Schon über die Hürden setzte Olivia Wolf (LGK, Altersklasse WU16) in 12,38 Sekunden ein Ausrufezeichen. Nachdem das Speerwerfen der Jugend beendet war, starteten auch die Senioren in den Wettkampftag. Hier konnte als erstes Sascha Menn (Altersklasse M30) ordentlich Punkte sammeln, indem er den 2-kg Diskus auf eine Weite von 39,90 Metern beförderte.

Weitere gute Leistungen folgten im Verlauf des Wettkampfes.

In der Altersklasse M50 lief Markus Fehlandt (LGK) die 100 Meter in 12,67 Sekunden und konnte mit 649 Punkten die beste Einzelleistung für sein Team beisteuern. Schnellste in der Altersklasse WU18 war Greta Schäfer (LGK) in 13,10 Sekunden.

Bemerkenswert bei den Laufentscheidungen war der Einsatz von Felix Späth (LGK, Altersklasse M30). Der gebürtige Müsener mit Wahlheimat Schweden war extra für den Wettkampf in Kreuztal eingeflogen und ging über 800 Meter und 3000 Meter an den Start. Während die zwei Stadionrunden für den international erfahrenen Orientierungsläufer eher ungewohnt waren, bewies er sein Können über die 3000 Meter. Bei 9:39,48 Minuten blieb die Uhr für ihn stehen!

Nicht ganz „rund“ lief es im ältesten Kindelsberger Team, der Altersklasse M60. Ex-Zehnkämpfer Helmut Menn haderte mit seinen Leistungen mit Kugelstoßen und Diskuswurf, konnte aber trotzdem wichtige Punkte beisteuern. Ebenso unzufrieden war Eberhard Linke mit seinem Auftritt: Ich bin seit 70 Jahren nicht mehr so schlecht gesprungen! Damit spielte der M80 Weltmeister im Weitsprung darauf an, dass er schon als 10-jähriger weiter als 4,14 Meter (Tagesleistung) gesprungen sei. Mehr Hoffnung für die LGK machte da die Leistung von Olivia Wolf (WU16), die 5,05 Meter sprang. Auch Thomas Blech lieferte für die M40 Mannschaft mit 5,37 Metern ein ordentliches Weitsprungergebnis.

Im Ganzen kann man sagen, dass die Mannschaften der LG Kindelsberg bei ihrem Heimwettkampf geschlossenen Leistungen brachten. DieMannschaft der Altersklasse M30 führt das nationale Ranking zur DM-Quali bisher an. Die M40er-Mannschaft liegt hinter ihrem Gegner in Kreuztal, der StG Nutrixxion Masters, auf Platz zwei. Das Team der Altersklasse M50 überzeugt mit 9.894 Punkten und liegt klar vorne. Die M60er-Riege sortiert sich momentan auf Platz drei ein.

Die Qualifikationsphase läuft nun noch bis zum 27. Juli. Startberechtigt für das Finale sind dann die bundesweit sechs besten Mannschaften jeder Altersklasse.

Für die weibliche Jugend hieß es am Tagesende Wettkampferfahrung gesammelt und die Trainer wissen, wo sie noch ansetzen müssen. Im Endergebnis setzte sich die WU16-Altersklasse der LGK mit 7.716 Punkten knapp gegen das Team des CLV Siegerland mit 7.685 Punkten durch.

Die WU18-Mannschaft der LGK kam auf 4.968 Punkte. Wieviel dies wert ist, wird sich zeigen, wenn mehr Ergebnisse auf Landesebene erfasst sind.

Den Tag ließen die Athleten gemeinsam im Stadion bei Essen und Getränken in froher Runde ausklingen. Ein großes Dankeschön geht an alle Kampfrichter, Helfer und Verantwortliche, die die Veranstaltung ermöglicht haben!