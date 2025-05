SPD setzt sich für neuen Bolzplatz in Irmgarteichen und Hainchen ein

(wS/spd) Netphen 30.05.2025 | Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Netphen macht sich für ein neues Sportangebot für Kinder und Jugendliche stark. In einem Antrag an den Jugend-, Sozial- und Sportausschuss (JuSoSpo) fordert die Fraktion die Prüfung zur Errichtung eines öffentlich zugänglichen Bolzplatzes in den Ortsteilen Irmgarteichen und Hainchen.

„Gerade in Irmgarteichen fehlt es derzeit an frei zugänglichen Sportmöglichkeiten für junge Menschen“, erklärt Fraktionsvorsitzender Lothar Kämpfer. Besonders am Nachmittag und in den frühen Abendstunden gebe es für Kinder und Jugendliche keine geeigneten Flächen zum ungezwungenen Fußballspielen.

Auch im benachbarten Hainchen ist Bedarf: Durch den geplanten Bau einer Seniorenanlage entfällt dort der bislang vorhandene Bolzplatz – ein Ersatz ist bislang nicht vorgesehen.

Die SPD regt an, einen gemeinsamen Platz für beide Ortsteile zu schaffen – bevorzugt in der Nähe der Johannlandgrundschule oder der Sportanlage des TUS Johannland. Ziel sei ein sicher erreichbarer Treffpunkt für Kinder und Jugendliche aus beiden Orten. Eine Beteiligung von Anwohner:innen und jungen Menschen in der Planungsphase ist ausdrücklich gewünscht.

Die Finanzierung des Projekts soll über den Haushalt 2026 erfolgen. Darüber hinaus schlägt die SPD vor, Fördermittel – etwa aus Landesprogrammen zur Förderung des kommunalen Sports – zu beantragen.

„Ein Bolzplatz fördert nicht nur die körperliche Aktivität, sondern stärkt auch Gemeinschaftsgefühl und Integration“, so Kämpfer. Die Initiative trifft in beiden Ortsteilen auf breite Zustimmung. Viele Familien hätten den Wunsch nach einem solchen Angebot bereits deutlich geäußert.

Der Antrag soll am 25. Juni 2025 im JuSoSpo-Ausschuss behandelt werden.

