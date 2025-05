Siegener Bündnis für Familie: Bunter Aktionstag im Familienbüro mit großen und kleinen Gästen

(wS/si) Siegen 26.05.2025 | Ein Tag im Zeichen der Familie fand jetzt im städtischen Familienbüro in Weidenau statt: Das Fest unter dem Motto „Zeit für wir – Zeit für Familie“ wurde am bundesweiten Aktionstag „Lokaler Bündnisse für Familie“ gefeiert, das jährlich am internationalen Tag der Familie am 15. Mai stattfindet.

Das Siegener Bündnis für Familie hatte zu der gemeinsamen Zeit eingeladen, mit Malen, Glücksrad, Bewegungsparcours, Fotoaktion und weiteren Angeboten. Viele Kinder und Erwachsene freuten sich über die verschiedenen Aktionen. Für das leibliche Wohl sorgte der Kinderschutzbund mit frisch gebackenen Waffeln. Die Agentur für Arbeit stellte die unterschiedlichsten Angebote für einen Wiedereinstieg ins Berufsleben vor.

Die Flexible Kinderbetreuung (Flexi) von Universität und Studierendenwerk Siegen informierte über ihr flexibles Kinderbetreuungsangebot, das auch helfen kann, um Lücken im Betreuungssystem beim beruflichen Wiedereinstieg zu schließen. Ein Team des Familienbüros sowie der städtischen Gleichstellungsstelle beantwortete außerdem Fragen zu verschiedenen Themen rund um Familie.

Das Team des Familienbüros bei der Vorbereitung des Aktionstages in Weidenau.

Foto:Stadt Siegen

