Starker Saisonauftakt: Ü60 Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein triumphiert in Engelskirchen

(wS/hbf) Siegen – Engelskirchen 12.05.2025 | Vier Siege in Serie sichern den verdienten Turniersieg – Ü65-Team enttäuscht

Einen hervorragenden Start in die neue Saison legte die Ü60-Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein beim Kleinfeldturnier in Engelskirchen hin. In einem stark besetzten Teilnehmerfeld mit sechs Mannschaften holten die heimischen Oldies nach einer Auftaktniederlage vier Siege in Folge und sicherten sich am Ende souverän den Turniersieg.

Das Turnier diente Mannschaften aus dem Mittelrhein – darunter die Kreisauswahl Berg, Bonn, der SV Bergisch Gladbach 09 und die SpVg Porz – als Vorbereitung auf die Mittelrheinmeisterschaft am 22. Juni 2025 in Niederkassel. Für die Teams aus Siegen-Wittgenstein und dem Kreis Olpe war es eine willkommene Möglichkeit, sich auf den Ü60 Westfalen Cup am 29. Juni 2025 in Kaiserau einzuspielen.

Dabei begann das Turnier alles andere als optimal für das neuformierte Team aus Siegen-Wittgenstein. Gleich zum Auftakt musste die Mannschaft gegen den späteren Turnierletzten SV Bergisch Gladbach 09 eine überraschende 1:2-Niederlage hinnehmen – trotz früher Führung durch Matthias Rumsch (SpVg Bürbach).

Doch das Team zeigte Charakter. Im zweiten Spiel gegen die Kreisauswahl Bonn wurden die Kräfteverhältnisse schnell deutlich. Die spielerische Überlegenheit münzten die SI-WI-Kicker in Tore um und gewannen verdient mit 2:1. Die Treffer erzielten Henning Heimann (Sportfreunde Rödgen-Obersdorf) und Rainer Klöckner (TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf). Überschattet wurde die Partie allerdings von einer Verletzung des Torwarts Roland Syring (SG Kredenbach-Müsen), der nach einem Zusammenprall nicht weiterspielen konnte. Für ihn kam Hans-Jürgen Wolf (TSV Siegen) ins Tor.

Im Westfalen-Derby gegen den Kreis Olpe zeigten sich die Siegener erneut konzentriert und siegten knapp, aber verdient mit 1:0 – erneut war es Matthias Rumsch, der den entscheidenden Treffer markierte.

Hochspannend wurde es im Duell mit dem favorisierten Team aus dem Fußballkreis Berg. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, doch ein Konter brachte die Entscheidung: Jens Stötzel (TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf) setzte sich auf der rechten Seite durch, passte in die Mitte zu Rumsch – und der traf mit einem platzierten Schuss zum viel umjubelten 1:0.

Mit diesem Sieg war der Weg zum Turniersieg geebnet. Im abschließenden Spiel gegen die SpVg Porz ließ sich die Kreisauswahl die Chance auf den Pokal nicht mehr nehmen. Heimann und Rumsch trafen zum ungefährdeten 2:0-Endstand.

Am Ende standen vier Siege, eine Niederlage, 12 Punkte und ein Torverhältnis von 7:3 – eine starke Bilanz, die mit dem Turniersieg belohnt wurde. Zweiter wurde die SpVg Porz vor der Kreisauswahl Olpe.

Teammanager Heinz-Bernd Freund zeigte sich nach dem erfolgreichen Auftakt hochzufrieden:

„Das ist ein sehr guter Start in die neue Saison. Wir waren heute das spielerisch und läuferisch beste Team. Alle Mannschaftsteile haben überragend ihre Aufgaben erledigt – besonders bemerkenswert, weil das Team erstmals in dieser Konstellation aufgelaufen ist.“

Weniger erfreulich verlief das Turnier für die Ü65-Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein. Mit fünf Niederlagen und einem torlosen Unentschieden gegen den Kreis Berg belegte das Team mit nur einem Punkt und einem Torverhältnis von 0:11 den letzten Platz.

Die starke Leistung der Ü60-Auswahl jedoch lässt aufhorchen: Beim 1. Deutschen Fußballpokal 60+ am 24. Mai 2025 in Kelsterbach/Main könnte es zum Aufeinandertreffen mit dem aktuellen Ranglistenzweiten FC Bayern München kommen. Die Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein – derzeit Ranglistenerster – wäre bereit.

Veteranos Ü60: Deutscher Fußballpokal 60+ steigt im Mai in Kelsterbach

20 Topteams aus ganz Deutschland kämpfen um den inoffiziellen Meistertitel

Die neuen Sechziger sind die Fünfziger des späten 20. Jahrhunderts – aktiv, ambitioniert und voller Spielfreude. Dieser Trend macht auch vor dem Fußball nicht halt. Was vor wenigen Jahrzehnten noch undenkbar war – ein Turnier mit Spielern über 60 – ist heute gelebte Realität. Eine offizielle Deutsche Meisterschaft für Ü60-Kicker wäre damals reine Fantasie gewesen. Heute wird sie zur Wirklichkeit.

Die Agentur sportXmedia sport & event promotion UG, seit 2005 spezialisiert auf Amateur- und Ü-Fußballformate, wollte herausfinden, wie groß das Interesse an einem solchen Wettbewerb tatsächlich ist. Rund 80 Teams wurden zum Thema „inoffizielle Deutsche Meisterschaft 60+“ befragt – über die Hälfte befürwortete die Idee, mehr als 20 Mannschaften meldeten sich direkt an.

Die positive Resonanz mündet nun in einem deutschlandweiten Turnier:

Der Deutsche Fußballpokal 60+

📅 Termin: Samstag, 24. Mai 2025

📍 Ort: Sportpark Kelsterbach bei Frankfurt am Main

⚽ Modus: Kleinfeld, Ein-Tages-Turnier mit 20 Teams

Die 20 qualifizierten Mannschaften vertreten alle fünf Regionalverbände des DFB und zählen zur Elite des deutschen Ü60-Fußballs. Ob Regional- oder Landesmeister oder bestes Team ihres Fußballkreises – das Teilnehmerfeld ist hochkarätig und vielfältig.

Die Teilnehmer im Überblick:

Süddeutschland:

FC Bayern München (Bayern)

FC 09 Überlingen (Südbaden)

SV Leingarten (Württemberg)

Kreisauswahl Hersfeld-Rotenburg (Hessen)

Südwestdeutschland:

SG Sauerbachtal (Südwest/Pfalz)

FSV Offenbach (Südwest/Pfalz)

SG Hoppstädten-Weiersbach (Südwest/Pfalz)

Westdeutschland:

Kreisauswahl Tecklenburg (Westfalen)

Kreisauswahl Recklinghausen (Westfalen)

Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein (Westfalen)

Kreisauswahl Rhein-Erft (Mittelrhein)

Kreisauswahl Berg (Mittelrhein)

Norddeutschland:

SP Hannover 93 (Niedersachsen)

SG Heidetal/Ilmenau (Niedersachsen)

SG Mörse/Heiligendorf (Niedersachsen)

SG Papenburg Ü60 (Niedersachsen)

Ammerland Auswahl Ü60 (Niedersachsen)

Nordostdeutschland:

SpG Ludwigsfelder FC/SV Siethen (Brandenburg)

SpG SV 1889 Altenweddingen/TSV Hadmersleben (Sachsen-Anhalt)

SG SV Fortuna Großschwabhausen (Thüringen)

Vom Weltklub bis zum Dorfverein

Die Spannweite der Teilnehmer ist beeindruckend: Von renommierten Teams wie dem FC Bayern München bis hin zu Auswahlteams kleiner Gemeinden mit weniger als 2.000 Einwohnern – wie die SG SV Fortuna Großschwabhausen – ist alles vertreten. Genau diese Mischung macht den Reiz des Turniers aus.

Am 24. Mai 2025 wird Kelsterbach am Main zum Zentrum des deutschen Ü-Fußballs. In Kooperation mit dem Hessischen Fußballverband, der parallel das Hessische Ü35-Pokalfinale austrägt, entsteht ein echtes Fußballfest für alle Generationen.