Vortrag: „Künstliche Intelligenz: Politik im Spannungsfeld von Wahrheit und Täuschung“

(wS/vhs) Siegen 13.05.2025 |

Zeit und Dauer: Mo., 19.05.2025 (18:00 – 20:15 Uhr)

Ort: Raum 2.08, vhs Siegen, Markt 25, 57072 Siegen

Künstliche Intelligenz (KI) hat sich zu einem zentralen Thema unserer Zeit entwickelt – oft als Innovation gefeiert, manchmal als Bedrohung gefürchtet. Gerade im politischen Kontext ist die Verwendung von KI ein hochsensibles Thema, wenn wir über Fake News und gesteuerte politische Werbung sprechen.

Aber was ist KI, wie funktioniert sie und welche Rolle übernimmt das Thema KI im politischen Diskurs? In dem Seminar wollen wir über diese Fragen sprechen und herausfinden, wie wir Realität und Fakes unterscheiden können und an welcher Stelle KI hilfreich sein kann.

Eintritt frei! Anmeldung erwünscht, damit wir besser planen können. Jedoch sind spontane Besuchende ohne Voranmeldung immer herzlich willkommen.



