70 Jahre Schützenverein „Zur Sandhelle“ Brauersdorf: Jubiläumsschützenfest mit spannenden Wettbewerben und großem Festzug

(wS/sv) Netphen 30.06.2025 | Der Schützenverein „Zur Sandhelle“ Brauersdorf e.V. feierte vom 19. bis 23. Juni 2025 sein 70-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumsschützenfest. Den Auftakt bildete am Donnerstag die Kranzniederlegung am Ehrenmal, bevor das traditionelle Vogelschießen unter dem Talsperrendamm stattfand. Zahlreiche Zuschauer verfolgten die spannenden Wettkämpfe an sechs Vögeln, darunter der Königs-, Schüler-, Jungschützen-, Knüppel-, Kaiser- und Jedermannvogel.

Besonders groß war das Interesse am Jedermannvogel, bei dem 75 Teilnehmer um die Königswürde schossen. Die musikalische Begleitung übernahm der Spielmannszug „St. Josef“ Dreis-Tiefenbach, während die Freiwillige Feuerwehr Netphen für das leibliche Wohl sorgte.

Am Freitag wurden in Brauersdorf erstmals das Stadtkönigs- und Kreiskönigsschießen durchgeführt. Elmar Diehl aus Irmgarteichen wurde neuer Stadtkönig, während Dirk Bender vom Schützenverein Brauersdorf den Kreiskönigstitel erringen konnte. Seine Tochter Tatjana Bender wurde Jungschützenkönigin, womit Vater und Tochter gemeinsam bei den Majestäten vertreten sind.

Am Samstag fand die Mittsommernacht mit der „Let’s Dance Partyband“ statt, die dank des guten Wetters als Open-Air-Veranstaltung durchgeführt werden konnte und für ausgelassene Stimmung sorgte.

Der Sonntag stand im Zeichen des großen Festzugs durch Brauersdorf, begleitet von der Musikkapelle Irmgarteichen und dem Spielmannszug Dreis-Tiefenbach. Im Anschluss erfolgte die feierliche Krönung der neuen Majestäten: Schützenkönigspaar Sina Röder und Andre Schäfer, Kaiserpaar Peter und Elke Groos sowie Jungschützenkönigspaar Tatjana Bender und Ben Ebach. Auch für die Kinder gab es mit Hüpfburg, Ponyreiten, Rollenrutsche und dem Verteilen von Süßigkeiten durch das Königspaar zahlreiche Angebote.

Am Montag klang das Fest traditionell mit einem Frühschoppen und Erbsensuppenessen aus.

Im Rahmen des Jubiläums wurden zudem langjährige Mitglieder geehrt: Für 25 Jahre Judith Werthenbach, für 40 Jahre Frank Heinemann, für 50 Jahre Thomas Dietrich, Karl-Heinz Werthenbach und Inge Holderberg sowie für 70 Jahre Hans Kölsch. Besondere Verdienste im Verein wurden bei Jessica Bender und Andreas Korstian gewürdigt. Tim Tinteler und Ines Hillnhütter erhielten die Verdienstnadel des WSB, Stefan Zamponi die Ehrennadel des WSB. Gabriele Geßner Wagner wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Der Schützenverein „Zur Sandhelle“ Brauersdorf zieht eine positive Bilanz seines Jubiläumsfestes und bedankt sich bei allen Helfern, Teilnehmern und Gästen für die Unterstützung und das gelungene gemeinsame Fest.