Die „Alarmanlage“ für das Firmennetzwerk – Startup athosworks GmbH bietet Sicherheit per Plug & Play

(wS/red) Wilnsdorf 02.06.2025 | Über 80 % der deutschen Unternehmen waren im vergangenen Jahr von Datendiebstahl, Spionage oder Sabotage betroffen – mit einem volkswirtschaftlichen Schaden von über 266 Milliarden Euro. Kleine und mittelständische Unternehmen geraten dabei immer stärker ins Visier. Vor allem durch die neue NIS2-Richtlinie steigt der Druck auf Firmen, ihre IT-Sicherheit deutlich zu erhöhen. Und auch abgesehen von der Richtlinie: Mittelständler sollten ein großes Eigeninteresse daran haben, ihre Systeme und Daten in Sicherheit zu bringen, denn – übertragen auf die analoge Welt – es würde ja auch niemand den Generalschlüssel für sein Unternehmen auf einem Marktplatz hinterlassen und noch ein Adressetikett anhängen. Das Wilnsdorfer Startup athosworks setzt hier an und bietet eine sichere Lösung, die noch dazu kinderleicht zu installieren ist, zum monatlichen Festpreis an.

athos.securitybox für Unternehmen jeder Größe geeignet

Geschäftsführer Markus Weber, ebenfalls verantwortlich für das renommierte Unternehmen dokuworks, unterstreicht: „Cybersecurity ist wichtiger denn je. Denn sind Hacker einmal ins System eingedrungen, wird es schwierig und teuer. Hier setzt die athos.securitybox an – eine vollautomatisierte, hochmoderne Sicherheitslösung für Geschäftskunden jeder Größe.“

Die athos.securitybox kombiniert führende Softwarelösungen und intelligente Automatisierung in einer kompakten Einheit. Wöchentliche Penetrationstests (bis zu 60 pro Jahr), kontinuierliche Schwachstellenanalysen, Darknet-Monitoring, Echtzeit-Benachrichtigungen und ein dynamischer 14-tägiger Security-Score sorgen für ein durchgehend hohes Schutzniveau.

Unternehmen erhalten alle zwei Wochen maßgeschneiderte Berichte für Geschäftsführung und IT. Und das ist das Besondere: Jede Zielgruppe im Unternehmen erhält ihren eigenen Bericht. Während die Fachleute mit Hilfe des Berichts tiefer einsteigen können, sieht das Management auf einen Blick, wo das Unternehmen gerade sicherheitstechnisch steht.

Kinderleichte Installation dank Plug & Play

Und das Beste: Einmal durch die Experten der athosworks GmbH vorkonfiguriert, muss die athos.securitybox nur noch in einen freien LAN-Anschluss des Firmennetzwerks gesteckt und mit dem Strom verbunden werden. Die Installation ist also kinderleicht und benötigt keinerlei Fachkenntnisse.

„Die Box erledigt quasi das automatisiert, was professionelle Tätergruppen auch tun würden“, gibt Jason Christians, IT-Security Specialist bei athosworks, einen Einblick in die Arbeitsweise der athos.securitybox: „So helfen wir unseren Kunden, aktiv etwas für die Cybersecurity zu tun.“

Und dennoch: Hundertprozentigen Schutz kann es freilich niemals geben. Wenn es zu einem Sicherheitsvorfall kommt, steht ein erfahrenes Expertenteam bereit, um sofort Maßnahmen zu ergreifen, Ursachen zu analysieren und den Normalbetrieb schnellstmöglich wiederherzustellen – inklusive forensischer Beweissicherung und Behördenkoordination.

Unternehmen entlasten ihre eigene IT-Abteilung

Die athos.securitybox und die damit verbundenen Dienstleistungen des Startups treffen einen Nerv im Mittelstand der Region, ist sich Markus Weber sicher: „Die Lösung ist unverzichtbar für alle Unternehmensgrößen, mit oder ohne eigene IT-Security-Abteilung, für NIS2-betroffene Organisationen, versicherte Firmen oder kritische Infrastrukturen. Dank KI- gestützter Analyse, kontextbezogener Priorisierung und klaren Handlungsempfehlungen können auch KMU mit begrenzten Ressourcen ein professionelles Sicherheitsniveau erreichen.“

Weitere Informationen unter: www.athos.works