Sebastian Brack wird neuer Geschäftsführer für Vertrieb und Logistik bei der Erzquell Brauerei

(wS/eb) Siegen 02.06.2025 | Die Erzquell Brauerei Siegtal konnte Sebastian Brack als neuen Geschäftsführer für die Brauerei in den Bereichen Vertrieb und Logistik gewinnen. Der Getränkespezialist und Multi-StartUp-Unternehmer Brack freut sich auf seine neue Aufgabe. „Es reizt mich sehr in einer so traditionsreichen Familienbrauerei die Zukunft mit gestalten zu können,“ erläutert Sebastian Brack seinen Wechsel von Berlin nach Siegtal.

Die heutige Erzquell Siegtal wurde 1885 von den Herren Burgmann und Wildenberg gegründet. Schon im Jahre 1899 wurde Hermann Haas als Anteilseigner der damaligen Siegtal Brauerei AG zum Aufsichtsratsvorsitzenden berufen. In den Folgejahren kam es zu einer finanziellen Verflechtung und einer engen Zusammenarbeit mit der Erzquell Brauerei Bielstein in Wiehl.

Inzwischen wird das Unternehmen von Tina Haas der Ur-Urenkelin von Hermann Haas geleitet. Die Wirtschaftspsychologin und Unternehmerin verantwortet die Bereiche Technik, Personal & Verwaltung in der Erzquell Brauerei. „Mein Vater und ich haben das Unternehmen in den letzten Jahren als Tandem gemeinsam geführt. Er hat inzwischen den Beirats Vorsitz übernommen und wird der Brauerei weiterhin für bestimmte Aufgaben mit seinem Rat zur Seite stehen.“

„Mein Wunsch war es, auch zukünftig als Teil einer Doppelspitze zu arbeiten“, so Haas. „Zum einen, weil ich überzeugte Teamworkerin bin. Zum anderen, weil ich mit zwei kleinen Kindern neben der unternehmerischen Verantwortung auch genug Zeit für meine Familie brauche. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit meinem neuen Geschäftsführungskollegen. Die letzten Monate haben gezeigt, dass das passt.“

Der gebürtige Essener, Brack startete seine neue Position in Siegtal schon zum 1. November 2024. Inzwischen sind beide überzeugt, dass sie ein erfolgreiches Tandem bilden: „Sebastian bringt einen neuen frischen Blick auf unsere erfolgreichen Traditionsmarken. Das heißt nicht, dass wir morgen alles anders machen, sondern dass wir auf dem was uns bislang erfolgreich gemacht hat aufbauen“, erläutert Haas. „Dafür haben wir mit Sebastian Brack den richtigen Impulsgeber an Bord.“

„Mit Erzquell Pils, verfügt die Brauerei in Siegtal über eine starke Traditionsmarke. Diese Marke gilt es nun auszubauen“, erläutert Brack.

Nach der Gründung erfolgreicher Marken wie Thomas Henry oder Belsazar geht Brack nun seine neue Aufgabe bei der Erzquell Brauerei mit großer Freude an.

Das Führungsteam Haas und Brack haben für das Siegerland noch eine besondere Überraschung parat: „Wir werden das Fassmännchen zu neuem Leben erwecken! Mehr Informationen dazu gibt es Mitte Juni.“

Foto: Erzquell Brauerei

