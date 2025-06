Freier Eintritt bei „freitags im Freibad“ – Vier Bands, vier Abende und viel Musik im Familienbad Freier Grund

(wS/ne) Neunkirchen 01.06.2025 | Am 6. Juni startet Neunkirchens neue Veranstaltungsreihe „freitags im Freibad“. An vier aufeinanderfolgenden Freitagen gibt’s Cover-Musik vom Feinsten, präsentiert von vier beliebten regionalen Bands. Mit den Open-Air-Konzerten möchte die Gemeindeverwaltung an die Veranstaltungen in der Ortsmitte anknüpfen, die vor deren Umgestaltung zahlreich frequentiert wurden. „Viele Bürgerinnen und Bürger haben uns angesprochen, weil sie gern in ungezwungener Atmosphäre bei guter Musik zusammenkommen möchten. Mit der großzügigen Liegewiese des Familienbads haben wir einen besonderen Veranstaltungsort gefunden. Nun hoffen wir, dass sich die Konzertreihe bei Klein und Groß etabliert“, erklären Bürgermeister Marco Schwunk und Sylvia P. Heinz, die Geschäftsführerin des Familienbads.

Die Bühne steht bereits auf der Liegewiese, los geht es dann am kommenden Freitag, 6. Juni, mit dem „Dukes Trio“: Die drei Musiker sind gern gesehene Gäste bei „Rock im Feld“ in Rotenhain, oder beim „Football Agency Cup“ in Hamburg und versprechen „unverwechselbare Cover mit einer außergewöhnlichen Charakteristik“. Am 13. Juni stehen „BelleFour“ auf dem Programm. Mit Songs von Billy Idol, Green Day und den Foo Fighters wollen die vier Siegener den Abend rocken. „Don’t Stop Sally“ haben sich für den 20. Juni angesagt. Am Mikrofon steht mit Heike Torkler eine Zeppenfelderin, die für beste Stimmung bei ihrem „Heimspiel“ sorgen möchte! Das Finale am 27. Juni bestreitet „Jojo Weber“. Der Sänger und Gitarrist ist immer wieder in Neunkirchen zu Gast und kann auf eine große Fangemeinde zählen.

Jede der vier Veranstaltungen hat ihren ganz eigenen Charme. Die Konzerte starten jeweils um 18 Uhr, die Musik endet um 21:30 Uhr. Da die Veranstaltung über den Verkauf von Bechern finanziert wird, ist der Eintritt kostenlos. Im Ausschank sind kühle Getränke, im Imbiss des Familienbads gibt es außerdem leckere Snacks und Eis.

Die Veranstalter bitten um Verständnis, dass das Familienbad an den vier Freitagen bereits um 17 Uhr schließt. Badbesucher haben natürlich die Möglichkeit, nach dem Schwimmen vor Ort zu bleiben und die Konzerte zu genießen. Geselligkeit und guter Cover-Rock und -Pop sollen im Vordergrund des Events stehen, bei dem junge Gäste ebenso willkommen sind wie „alte Hasen“.

Aufgrund der Baumaßnahme zum Kreisverkehr am Ortseingang Salchendorf ist der große Parkplatz des Familienbads derzeit leider nicht nutzbar. Die Besucher werden daher gebeten, mit dem Rad oder zu Fuß anzureisen. Alternativ kann die Parkfläche vis-à-vis der Baustelle genutzt werden, die sich in Fahrtrichtung Wilden befindet. Ein weiterer Parkplatz steht „Am Ludwigseck“, an der Kopfseite des Sportplatzes, zur Verfügung. Über einen kurzen Fußweg gelangt man von dort aus zum Familienbad.

