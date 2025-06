Zeitloses Bühnenerlebnis in Siegen – TanzstudiO Eger präsentiert Tanz- Theaterstück „Momo“

(wS/te) Siegen 01.06.2025 | Das TanzstudiO Eger lädt zu seiner diesjährigen großen Aufführung ein und bringt damit die berührende Geschichte „Momo“ von Michael Ende als ausdrucksstarkes Tanz-Theaterstück auf die Bühne. Die Vorstellungen finden am Samstag, 21. Juni um 16 Uhr sowie am Sonntag, 22. Juni um 14 Uhr in der Weißtalhalle in Siegen statt.

„Momo“ erzählt die spannende und tiefgründige Geschichte eines Mädchens, das sich mutig den Grauen entgegenstellt, die den Menschen ihre Zeit stehlen. Mit viel Fantasie, der Kraft echter Freundschaft und einem offenen Herzen zeigt Momo, was wirklich zählt im Leben. Das Stück vereint magische Tanzbilder, Musik und Schauspiel zu einer intensiven Inszenierung, die Kinder wie Erwachsene gleichermaßen berührt.

Über 150 Tänzerinnen und Tänzer stehen für dieses Projekt gemeinsam auf der Bühne – von den jüngsten Anfängerinnen und Anfängern bis hin zu fortgeschrittenen Talenten. Unter der künstlerischen Leitung von Angelo Antona Ulloa entstand eine emotionale Produktion voller Bewegung, Farbe und Atmosphäre, die zum Nachdenken anregt und lange nachhallt.

Karten sind ausschließlich online erhältlich.

Eintrittspreise: Erwachsene: 25 €, Kinder: 20 €, Schoßkinder bis 3 Jahre kostenlos

Der Vorverkauf läuft online über Eventfrog – rechtzeitige Buchung wird empfohlen.

Der Einlass startet eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn.

Weitere Informationen unter www.tanzstudio-eger.de .



