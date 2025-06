Großes Sommer-Event: „Rinthe rockt den Vogel 2.0“ – Dorfrocker heizen beim Open-Air ein

(wS/red) Bad Berleburg 03.06.2025 | Die Freien Schuetzen „Edelweiß“ Rinthe veranstalten in diesem Jahr erneut ein Open-Air-Konzert unter dem Motto „Rinthe rockt den Vogel 2.0“.

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr, bei dem die regionalen Bands „Bogga“, „Accessory to the Crime“, „Wreckaged“ und „Schlagzahl“ sowie der MGV „Einigkeit“ Rinthe hunderte Besucher begeistert haben, möchten wir bei der Neuauflage mit den „Dorfrockern“ an den Start gehen.

Die Band aus dem unterfränkischen Kirchaich, welche es u.a. mit Auftritten in Fernsehshows und Charterfolgen wie „Dorfkind“ zu überregionaler Bekanntheit geschafft hat und regelmäßig große Hallen aber auch kleine Dörfer bespielt, wird in diesem Jahr in Rinthe auftreten.

Weitere Infos zu den Dorfrockern finden Sie hier: https://www.dorfrocker.de/biographie/

Unterstützung erhalten die Dorfrocker in Rinthe vom Tambourkorps „Wittgenstein“ Dotzlar. Beginn der Veranstaltung ist am Freitag, 11. Juli 2025 um 18 Uhr im Rockschuppen auf dem Loh (Rinther Straße 8a).

Das Konzert findet Open-Air statt, verpflegt wird das Publikum in diesem Jahr von Steffes Hof und dem Foodtruck von BamBam Burger.

Der Karten-Vorverkauf findet aktuell bereits statt. Tickets können in den Filialen der Bäckerei Birkelbach (Erndtebrück, Bad Berleburg) zu je 20,-€ erworben werden. Kinder unter 12 Jahren erhalten freien Eintritt. Ob es wie letztes Jahr auch noch eine Abendkasse geben wird, ist abhängig vom Vorverkauf. Wer auf „Nummer sicher“ gehen möchte, sollte sich also am besten im Vorverkauf mit Tickets eindecken.

Karten können auch per Mail (Tickets.rrdv@gmx.de) bestellt werden und werden dann (zzgl. Versandkosten) auf dem Postweg zugestellt.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!