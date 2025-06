Hoher Sach- und Beuteschaden nach Einbruch auf Firmengelände in Wilnsdorf

(wS/ots) Wilnsdorf 03.06.2025 | In Wilnsdorf sind unbekannte Täter am Wochenende in ein Firmengebäude eingebrochen und haben zahlreiche Werkzeuge, Material und Bargeld entwendet.

Die Tatzeit liegt nach ersten Erkenntnissen zwischen Samstagmittag (31.05.2025) und Montagmorgen. In diesem Zeitraum verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Gelände an der Dortmunder Straße. Anschließend zerstörten sie augenscheinlich alle Bewegungsmelder.

Danach brachen die Täter in das Bürogebäude ein und zerstörten einige Fenster.

In den Räumlichkeiten durchwühlten sie mehrere Büros und entwendeten nach derzeitigem Stand Bargeld und mehrere Smartphones.

Die Täter verschafften sich darüber hinaus Zutritt zu Lagerräumlichkeiten und mehreren Garagen. Hierbei entwendeten sie Kabel, Kupfer sowie Werkzeuge.

Beute- und Sachschaden werden auf einen geringen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

.

