Mittwochmorgen-Schreck vor der wirSiegen-Redaktion: Fahrerin verwechselt Pedale – kracht in Stromkasten

(wS/red) Kreuztal 11.06.2025 | Ein lauter Knall, umgeknickte Schilder und ein demolierter Stromkasten sorgten am Mittwochmorgen für Aufsehen in der Kreuztaler Innenstadt: Gegen 9:45 Uhr verlor eine Mercedes-Fahrerin in der Marburger Straße – im Bereich der Fußgängerzone, direkt vor der wirSiegen-Redaktion – die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Offenbar hatte sie Gas- und Bremspedal verwechselt. Das Auto schoss nach vorne und krachte ungebremst in einen Stromkasten.

Der Aufprall war massiv: Der Stromkasten wurde komplett zerstört, am Mercedes entstand erheblicher Schaden. Glück im Unglück – die Fahrerin blieb unverletzt und auch Passanten kamen nicht zu Schaden. Nur Sekunden vorher hatten sich noch mehrere Personen in der Nähe des Unfallorts aufgehalten.

Gegen 11 Uhr war die Feuerwehr noch im Einsatz. Die Einsatzkräfte mussten zunächst Büsche und Sträucher freischneiden, die den Stromkasten fast vollständig umwucherten. Der Energieversorger schaltete den Strom im Kasten ab.

Feuerwehrchef Jan Kleine betonte: „In solchen Fällen besteht immer das Risiko eines Fahrzeugbrandes durch Funkenbildung. Dass es nicht dazu gekommen ist, war großes Glück.“

Die genaue Unfallursache wird derzeit noch ermittelt. Der Einsatz dauert zur Stunde noch an.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

