Startchance Bewegung – neues Förderprogramm soll Kooperationen zwischen Schulen und Sportvereinen fördern

(wS/ksb) Siegen 06.06.2025 | KSB und Staatliches Schulamt für den Kreis Siegen-Wittgenstein informieren am 26.06. in der Aula des Siegener Lÿz

Ab sofort erhalten ausgewählte Schulen aus dem Kreisgebiet über

einen Zeitraum von 10 Jahren Fördermittel aus dem Bund- und Länderprogramm

„Startchancen“. Damit sollen die umgesetzten Angebote eine nachhaltig positive Wirkung bei

Schülerinnen und Schülern im Bereich der persönlichen Entwicklung aber auch bei der Lern-

und Leistungsfähigkeit erzielen.

Zu den Maßnahmen im Bereich Bewegung gehören unter anderem Angebote, die zur

Förderung der Selbstregulationskompetenzen von Kindern und Jugendlichen beitragen,

gezielt sicherheitsrelevante Kompetenzen wie z. B. Schwimmen oder Radfahren vermitteln,

eine dauerhafte Integration in den sozialen Nahraum ermöglichen, eine langfristige

Einbindung der Schüler*innen in den Vereinssport fördern und/oder auf das Erreichen

individueller sportlicher Ziele ausgerichtet sind.

Der Kreissportbund und seine Sportjugend werden hierbei als Ansprechpartner, Multiplikator

und Vermittler zwischen Schulen und Sportvereinen fungieren und hierfür eng mit dem

Schulamt für den Kreis Siegen-Wittgenstein zusammenarbeiten. Ebenso wird das

Antragsverfahren über das Förderportal des Landessportbundes NRW und damit vom

Kreissportbund gesteuert.

Am 26. Juni ab 18 Uhr wird in in der Aula des Siegener Lÿz in Siegen eine

Informationsveranstaltungen stattfinden. Eingeladen sind die beteiligten Schulen ebenso wie

Sportvereine und andere Anbieter aus dem privaten Sektor, wie z.B. Schwimmschulen.

Neben der Informationsweitergabe zur praktischen Umsetzung des Förderprogramms, sollen

die unterschiedlichen Akteure miteinander vernetzt werden.

Eine erste Gruppe der ausgewählten Schulen ist bereits zum Schuljahr 2024/25 in dieses

Förder- und Schulentwicklungsprogramm eingestiegen. Aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein

nehmen aktuell vier, ab dem kommenden Schuljahr 2025/2026 nochmal sieben und damit

insgesamt 11 Schulen teil. In NRW setzt das innovative Maßnahmenpaket „Startchance

Bewegung“ als Teil des Startchancen-Programms gezielt auf die positiven Effekte von

körperlicher Aktivität – sowohl auf das individuelle Lernverhalten und die Lernmotivation als

auch auf die kognitive Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen.

Mit dem Startchancen-Programm werden in Nordrhein-Westfalen insgesamt mehr als 900

Schulen mit einem hohen Anteil sozioökonomisch benachteiligter Schülerinnen und Schülern

gefördert. Nordrhein-Westfalen erhält dafür über eine Laufzeit von zehn Jahren insgesamt

rund 2,3 Milliarden Euro vom Bund und wird seinerseits Mittel bis zu demselben Umfang

investieren. Für die teilnehmenden Schulen im Kreis Siegen-Wittgenstein sind rund 2,5

Millionen Euro vorgesehen. Aufgeteilt werden die Gelder in ein Investitionsbudget, z.B. für

zusätzliche Ausstattung und Stärkung der Infrastruktur, ein Chancenbudget, worunter auch

die Bewegungsangebote zur Stärkung von Gesundheit und sozialen Kompetenzen fallen und

ein zusätzliches Personalbudget.

Antragsberechtigt sind Sportvereine, Stadt- und Gemeindesportverbände, Stadt- und

Kreissportbünde, Fachverbände, Freie Träger (z. B. der Kinder- und Jugendhilfe) und Private

Anbieter (z. B. Schwimmschulen), die im Rahmen des Programms Angebote an den Schulen

durchführen.