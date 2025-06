Zwei Einbrüche in Geschäfte der Siegener Innenstadt

(wS/ots) Siegen 30.06.2025 | Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in zwei Geschäfte in der Siegener Innenstadt eingebrochen.

In beiden Fällen liegt die Tatzeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (28.06.2025).

Im ersten Fall war eine Eisdiele in der Bahnhofstraße betroffen. Die Täter hebelten eine Tür auf, um sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Anschließend durchwühlten sie den Kassenbereich und versuchten, in weitere Räume einzubrechen. Das gelang ihnen nicht. Daraufhin flüchteten sie nach ersten Erkenntnissen ohne Diebesgut.

Der zweite Einbruch ereignete sich an der Koblenzer Straße. Dort stiegen unbekannte Täter durch ein Fenster in ein Sportgeschäft ein. Sie durchsuchten zahlreiche Regale und Schubladen und entwendeten Bargeld, bevor sie unerkannt flüchten konnten.

Ein Zusammenhang beider Taten kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!