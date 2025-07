50 Jahre Jugendfeuerwehr Eiserfeld: Engagement, Ausbildung und Zusammenhalt über Generationen

(wS/red) Siegen 07.07.2025 | Am 1. September 1975 wurde die Jugendfeuerwehr Eiserfeld gegründet – zunächst gemeinsam mit Eisern unter Jugendwart UBM Gerhard Theis und LZ-Führer HBM Heinz Wünsche. Im Gründungsjahr zählten 18 Jugendliche zur Mannschaft.

Bereits 1976 trennten sich die Jugendfeuerwehren Eiserfeld und Eisern, in Eiserfeld blieben 13 Jugendliche aktiv. 1978 folgte mit der Übernahme von Thomas Stamm in den Löschzug die erste erfolgreiche Überleitung eines Jugendfeuerwehrmitglieds in den aktiven Dienst.

Ab 1983 schlossen sich die Jugendfeuerwehren Eiserfeld, Eisern und Niederschelden zur Jugendfeuerwehr Siegen-Süd zusammen, bevor ab 1997 wieder eine eigenständige Jugendfeuerwehr Eiserfeld bestand. 1988 trat mit Sybille Trojan das erste weibliche Mitglied ein. 1998 wurde das Mindestaufnahmealter von 13 auf 10 Jahre gesenkt, um noch früher den Feuerwehrnachwuchs zu fördern.

In den vergangenen 50 Jahren wurden rund 250 Jugendliche ausgebildet. 84 Jugendliche wechselten aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Löschzug, wodurch heute 66 % der aktiven Einsatzkräfte ehemalige Jugendfeuerwehrmitglieder sind.

Aktuell engagieren sich 13 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr Eiserfeld unter der Leitung von Jugendwartin OBM Alina Denker, während BOI Marcus Denker die Einheit führt. Insgesamt wurden in den 50 Jahren ca. 2000 Dienste absolviert.

Ausbildung und Höhepunkte:

Die Jugendlichen absolvieren während ihrer Zeit die Jugendflamme 1 und 2 sowie die Leistungsspange als Nachweis für ihre feuerwehrtechnische Ausbildung. Höhepunkte im Dienstjahr sind der Stundendienst (ein Tag wie bei der Berufsfeuerwehr) sowie Zeltlager, die Teamgeist und Praxis fördern. Daneben stehen Ausflüge in Freizeitparks, Kanufahrten, sportliche Aktivitäten, Besichtigungen von Berufsfeuerwehren sowie Umweltengagement regelmäßig auf dem Programm.

Langjährig aktive Mitglieder:

Besondere Erwähnung verdienen HBM Dietmar Fries, der 1976 in die Jugendfeuerwehr eintrat, sowie UBM Bernd Diezemann (Eintritt 1978), die bis heute aktiv sind und ihre Erfahrung an die nächste Generation weitergeben.

In den 50 Jahren standen acht Jugendwarte an der Spitze der Jugendfeuerwehr und prägten ihre Arbeit, sodass die Werte Gemeinschaft, Engagement und Verlässlichkeit über Generationen weitergetragen wurden.

Feier bei bestem Wetter mit viel Aktion:

Vorgestern, am 5. Juli 2025, wurde das 50-jährige Bestehen bei bestem Wetter mit einer rundum gelungenen Feier am Gerätehaus begangen. Zahlreiche Besucher, darunter auch Bürgermeister Steffen Mues, nutzten die Gelegenheit zu tollen Gesprächen, dem Austausch neuer Ideen und vielen “Blaulichtgesprächen”.

Die Kinder und Jugendlichen waren aktiv eingebunden und führten spannende Vorführungen vor, die von den Besuchern mit großem Interesse verfolgt wurden. Für die Kinder gab es zahlreiche Spielmöglichkeiten, während Eltern ihre Handys zückten, Fotos und Videos machten und die besondere Atmosphäre festhielten.

Jeder konnte die Feuerwehr Eiserfeld hautnah kennenlernen, neue und alte Fahrzeuge wurden vorgestellt und ausgiebig erklärt. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt, was zu einer gigantischen Stimmung beitrug und den Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Jugendfeuerwehr, die Kinder und ihre Familien machte.

Mit dieser lebendigen Jubiläumsfeier hat die Jugendfeuerwehr Eiserfeld gezeigt, dass sie bereit für die nächsten 50 Jahre ist, um weiterhin Nachwuchs für die Feuerwehr zu begeistern und eine verlässliche Stütze für den Brandschutz in Siegen zu bleiben.

Fotos: Markus Debus