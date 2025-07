Baumaßnahmen bringen Siegen voran – das passiert in der kommenden Woche

(wS/si) Siegen 18.07.2025 | In der kommenden Woche kommt es in mehreren Stadtteilen von Siegen zu Verkehrsbehinderungen aufgrund verschiedener Baumaßnahmen. Die Stadt informiert über Sperrungen, geänderte Verkehrsführungen und Umleitungen, die vorübergehend den Straßenverkehr beeinträchtigen werden.

In Gosenbach bleibt die halbseitige Sperrung der Oberschelder Straße auf Höhe der Hausnummer 32 bestehen. Grund sind Sanierungsarbeiten an einer Stützmauer. Ein Ende der Maßnahme ist derzeit nicht bekannt.

Am Kreisverkehr Schleifmühlchen in Siegen regeln weiterhin Ampelanlagen den Verkehr. Die Frankfurter Straße ist in Fahrtrichtung Lindenberg voll gesperrt. Eine Umleitung führt über die Wetzlarer Straße. Die Maßnahme soll bis Herbst 2025 andauern.

In Seelbach kommt es auf der Freudenberger Straße zu einer Fahrspureinengung in Höhe des Seelbacher Weihers. Hier wird eine neue Zufahrt errichtet. Auch hier ist noch kein Bauende bekannt.

Auf der Talbrücke Achenbach wurde bereits am 3. Juli eine neue Verkehrsführung eingerichtet. In Fahrtrichtung Autobahn ist nur noch eine Spur befahrbar. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis 2027 andauern.

Voll gesperrt bleibt der Bürbacher Weg zwischen Südstraße und Siemensstraße. Eine ausgeschilderte Umleitungsstrecke wurde eingerichtet. Die Arbeiten sollen Anfang August abgeschlossen sein.

In der Emilienstraße im Stadtgebiet Siegen sind Kanalbauarbeiten der Grund für eine Vollsperrung zwischen Sandstraße und Friedrichstraße. Diese wird voraussichtlich bis Dezember 2025 andauern.

Auch in Weidenau ist die Straße „In der Herrenwiese“ ab Hausnummer 5 voll gesperrt. Die Zufahrt zu den umliegenden Geschäften bleibt jedoch weiterhin möglich.

In Trupbach wird die Trupbacher Straße abschnittsweise vom 14. Juli bis zum 15. August zwischen den Hausnummern 40 bis 149 voll gesperrt. Der Grund: Verlegung von Glasfaserkabeln. Anlieger können bis zur Baustelle fahren.

Eine geänderte Verkehrsführung betrifft den Bereich um die Kreuzung Koblenzer Straße / Leimbachstraße / Kirchweg. Dort wird der Abbruch eines ehemaligen Hotels vorbereitet. Während der Maßnahme ist keine Einfahrt in den Kirchweg möglich. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Auch in Oberschelden beginnt ab dem 14. Juli eine abschnittsweise Vollsperrung der Gosenbacher Straße im Zuge des Glasfaserausbaus.

Der Ziegenbergtunnel auf der B54/B62 (HTS) wird wegen Wartungsarbeiten in zwei Nächten voll gesperrt: vom 22. Juli 20:00 Uhr bis zum 23. Juli 05:00 Uhr sowie erneut vom 23. auf den 24. Juli zur gleichen Zeit.

Zudem weist die Stadt darauf hin, dass es am 30. Juli 2025 im Zusammenhang mit einem Testspiel zwischen den Sportfreunden Siegen und Borussia Dortmund im Leimbachstadion zu einer temporären Vollsperrung der Leimbachstraße kommen wird. Diese gilt ab 16 Uhr und endet nach dem Spiel.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Beschilderungen zu beachten und mehr Zeit für ihre Fahrten einzuplanen.

