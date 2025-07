Feuerwehr und THW im Großeinsatz: Schnelles Eingreifen verhindert Großbrand in Derschen

(wS/vg-f) Derschen 13.07.2025 | Brand in Spänebunker- Schnelle Löschmaßnahmen verhindern Großbrand

Seit 11:30 Uhr ist die Verbandsgemeindefeuerwehr Daaden-Herdorf in Derschen bei einem gemeldeten Industriebrand im Einsatz. In einem Spänebunker einer ansässigen Firma kam es zu einem Brand, der aktuell (14 Uhr) unter Kontrolle ist. In vier Einsatzabschnitten sind mehrere Strahlrohre und Wasserwerfer unter Atemschutz im Einsatz.

Für das Ablöschen der schlecht erreichbaren Hackschnitzel ist Räumgerät vom THW angefordert. Insgesamt sind rund 60 Einsatzkräfte vor Ort. „Die Löscharbeiten werden sich noch bis in den Abend ziehen.“, so Einsatzleiter und stv. Wehrleiter Markus Löhr.

Aktuell befinden sich Kräfte aus folgenden Einheiten im Einsatz:

– Derschen

– Daaden

– Weitefeld

– Herdorf

– Friedewald

– DRK OV Daaden

– DRK OV Herdorf

Die Geschäftsführung des Unternehmens betonte die schnellen Maßnahmen der Feuerwehr, welche Schlimmeres verhindert haben. Einschränkungen für den betrieblichen Ablauf werden nicht erwartet. Der DRK Ortsverein Daaden und Herdorf stellen die sanitätsdienstliche Versorgung an der Einsatzstelle sicher.

Verletzte oder eine Gefährdung der Bevölkerung gab es zu keiner Zeit. Neben den Einheiten der Verbandsgemeindefeuerwehr Daaden-Herdorf sind das THW aus Betzdorf und Dillenburg sowie der Gerätewagen Atemschutz des Landkreis Altenkirchen im Einsatz. Zur Ursache und Schadenshöhe können aktuell keine Angaben gemacht werden. Die Polizei ist hierzu vor Ort.

Fotos: VG-Feuerwehr Daaden-Herdorf

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

