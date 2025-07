Freie Wähler treten erstmals in Kreuztal an – Frischer Wind für die Stadt

(wS/frw) Kreuztal 10.07.2025 | Die Freien Wähler treten zur Kommunalwahl 2025 erstmals in Kreuztal an und wollen mit einem Team aus 18 Kandidatinnen und Kandidaten frischen Wind in die lokale Politik bringen. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen Bürgernähe, Transparenz und pragmatische Lösungen für die Stadt.

„Wir sind kein Verein von Einzelkämpfern, sondern ein Team, das die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt stellt“, betonen die Kandidaten. Ziel sei es, Kreuztal generationenübergreifend voranzubringen und unabhängig von Parteizwängen konkrete Verbesserungen für die Menschen vor Ort zu schaffen.

Fokus auf Verkehr: Lösungen statt Symbolpolitik

Ein Schwerpunkt des Wahlprogramms ist die Verbesserung der Verkehrssituation in Kreuztal. Die Freien Wähler sprechen sich klar gegen eine Umweltspur nach Siegener Vorbild aus, fordern aber konkrete Maßnahmen gegen die tägliche Überlastung im Berufsverkehr, insbesondere an der Kreuzung B 508/B 517, die mit über 20.000 Fahrzeugen täglich an ihre Grenzen stößt.

„Statt Symbolpolitik fordern wir echte Lösungen“, erklärt das Team. Geplant ist die Einrichtung eines eigenständigen Verkehrsausschusses im Stadtrat, um strukturelle Verbesserungen in den Bereichen fließender Verkehr, sichere Schulwege, ÖPNV und Radverkehr umzusetzen.

Grundsteuer B im Blick

Neben dem Verkehr ist auch die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger ein zentrales Anliegen. Durch eine verantwortungsvolle Haushaltsführung wollen die Freien Wähler mittelfristig eine Senkung der Grundsteuer B ermöglichen und damit den finanziellen Druck auf die Menschen vor Ort verringern.

„Wir wollen, dass die Stadt für die Menschen arbeitet – nicht umgekehrt“, heißt es von den Kandidaten.

Bürgernahe Politik für Kreuztal

Mit ihrem erstmaligen Antritt setzen die Freien Wähler auf eine unabhängige, sachliche und bürgernahe Politik, die Kreuztal stärken und die Stadt als lebendigen und lebenswerten Ort erhalten soll.

Angeführt wird die Reserveliste von Matthias Houf, gefolgt von Heiko Schreiber und Sascha Zowierucha. Die vollständige Liste umfasst 18 engagierte Kandidatinnen und Kandidaten aus unterschiedlichen Alters- und Berufsgruppen.

Fotos: FREIE WÄHLER SIEGEN – WITTGENSTEIN

