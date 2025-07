Kleine Ausreißerin sorgt für Einsatz in Eichen: Feuerwehr rettet Katze vom Dach

(wS/red) Kreuztal 04.07.2025 | Ein kleiner Ausreißer sorgte am Donnerstagnachmittag für große Aufregung in der Eichener Straße in Kreuztal: Die einjährige Hauskatze Kitty hatte sich nach einem Ausflug auf das Dach eines Wohnhauses verirrt und traute sich plötzlich nicht mehr herunter.

Gegen 14:15 Uhr wählte ihre besorgte Besitzerin Nicole Schneider den Notruf. Mit Tränen in den Augen blickte sie immer wieder nach oben, während Kitty laut miaute und vorsichtig über die Dachziegel balancierte – viel zu nah am Abgrund. Auch Schneiders Sohn verfolgte das Geschehen mit angehaltenem Atem, während die junge Katze unruhig über den First stolzierte, als ahne sie nicht, wie gefährlich ihre Lage war.

Kurz darauf traf die Feuerwehr Kreuztal ein und verschaffte sich mit einer Drohne einen Überblick, während die Drehleiter ausgefahren wurde. Doch die neugierige Kitty zeigte sich zunächst unbeeindruckt von der Rettungsaktion und verschwand immer wieder in den Weiten der Dachfläche. Ein Versuch, die Katze mit einem Wassersprüher ins Haus zu locken, scheiterte und sorgte lediglich für eine kleine Abkühlung im schwarzen Fell.

Weil die kleine Ausreißerin so nervös war, wurde kurzerhand eine Katzentasche zur Unterstützung organisiert, um die Rettung sicherer und stressfreier für das Tier zu gestalten. In dieser Katzentasche sollte Kitty nach ihrer Rettung sicher und geschützt wieder nach unten gebracht werden.

Die Minuten auf dem Dach zogen sich wie Stunden, während die Besitzerin immer wieder flüsterte: „Bitte, bitte fall nicht runter!“ Doch dann endlich der erlösende Moment: Die erfahrene Feuerwehrfrau im Korb der Drehleiter streckte vorsichtig die Hand aus, sprach beruhigend auf Kitty ein und packte sie im richtigen Moment mit sicherem Griff. In der Katzentasche blieb Kitty schließlich nichts anderes übrig, als sich per Drehleiter wieder sicher nach unten chauffieren zu lassen.

Als der Korb der Drehleiter den Boden erreichte, nahm die erleichterte Besitzerin ihr zitterndes Kätzchen sofort in die Arme und drückte es fest an sich. „Danke, danke, dass Sie sie gerettet haben!“, rief sie unter Tränen den Feuerwehrkräften zu, die nach diesem besonderen Einsatz ebenfalls erleichtert lächelten.

Danke an die Feuerwehr Kreuztal – so konnte die kleine Kitty nach ihrem großen Abenteuer wieder sicher nach Hause zurückkehren.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

