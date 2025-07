Neue Fahrradständer für das Naturfreibad Müsen

(wS/hi) Hilchenbach 29.07.2025 | „Die Fahrradständer standen schon lange auf meiner persönlichen Mängelliste“, gibt Freibad-Chef Wieland Abele vom TuS Müsen zu. Kein Wunder! Die alten Modelle waren nicht nur völlig verrostet und mit scharfen Kanten versehen, sondern bei den heutigen Fahrrädern mit deutlich breiteren Reifen auch längst nicht mehr zeitgemäß. Höchste Zeit also, die 50 Jahre alten Fahrradhalterungen gegen modernere auszutauschen.

Dank einer Materialspende der SPD Hilchenbach, der Firma Brühl Safety GmbH und jeder Menge persönlichem Einsatz von Anke Blecher und dem gelernten Schlosser Karsten Höse konnten die Fahrradständer vor kurzem fachgerecht ausgetauscht werden. Bei den heißen Temperaturen, die das Jahr in den letzten Wochen zu bieten hatte, und dem großen Ansturm an Badegästen, kam die Modernisierung gerade recht. Bis zu 60 Fahrräder können nun an den 24 Metallstangen neben dem Freibadeingang ordentlich abgestellt und verschlossen werden.



Von dieser deutlichen Verbesserung konnte sich auch Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis bei einem Besuch in Südwestfalens größtem Naturfreibad im Werbelsbrunnen überzeugen und sich über die gelungene Umsetzung freuen.



Von links: Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis, Anke Blecher, Karsten Höse, Tom Heidel, Freibadbeauftrager der Stadt Hilchenbach, und Wieland Abele (mit Fahrrad) beim Besichtigungstermin der neuen Fahrradständer im Freibad Müsen.

