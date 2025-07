Bergtourenwoche des Siegerland Turngaus führte ins wunderschöne Tuxertal

(wS/st) Siegen 29.07.2025 | Es waren herrliche, aktive Tage, die die 32 Wanderfreunde des Siegerland Turngaus im Zillertal verbrachten. Von Juns aus startete die Gruppe mit den beiden Organisatoren Ehrenfried und Juliane Scheel täglich zu ihren Aktivtäten.

Nach der ersten Wanderung, die zum Eingehen und Akklimatisieren in einer großen Rundenach Hintertux führte, wies die Bergtour des nächsten Wandertages schon einige Höhenmeter mehr auf. Von Hintertux ging es auf dem beeindruckenden Erlebnissteig entlang vieler Wasserfälle und wassergefüllten Felskesseln und schon 560 Höhenmetern bergauf nach Sommerberg.

Von dort weiter hinauf zum Tuxer Joch (2.338 m). Die nächsten Kilometer führten durch das wunderschöne Weitental mit dem großen Schleierfall zurück nach Hintertux. Die Wanderung zu der auf knapp 2.000 m Höhe gelegenen Almkäserei Stoankasern stand ebenfalls auf dem Wanderplan. Am vierten Wandertag machten sich die Bergfreunde bei herrlichem Bergwetter über den Moorpfad hinauf auf den Penken mit seiner grandiosen Granatkapelle oberhalb von Finkenberg. Auf der Tour von der Bergstation der Eggalmbahn über die Grüblspitze zum Ramsjoch (2.509 m) erklomm die Gruppe einen Tag später den höchsten Punkt der Wanderwoche.

Der Rückweg führte vorbei an den vielen traumhaften kleinen und größeren Torseen nach Lanersbach. Die Almwanderung am letzten Urlaubstag starteten die Wanderfreunde wieder vom Hotel in Juns. Vorbei am Tuxbach ging es hinauf zur Tulferalm, zur Grieralm mit dem kleinen Bergsee und weiter zur Loschbodenalm mit der Höllensteinhütte zu Füßen des Junser Hausberges, dem Höllenstein.

Am Abschlussabend zeigten sich die neun Männer und 23 Frauen schon ein wenig stolz über die Kilometer und insbesondere auch über die geleisteten Höhenmeter, die alle in der Woche gesammelt hatten. Mit Vorfreude blicken sie bereits auf das Bergtourenangebot 2026.

Bericht und Fotos: Juliane Scheel

? 👉