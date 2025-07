„Jeder Garten mit eigener Geschichte“: 10. Kleingartenpreis der Stadt Siegen verliehen

(wS/si) Siegen 29.07.2025 | Die Stadt Siegen hat in diesem Jahr zum 10. Mal den städtischen Kleingartenpreis verliehen. Im Kleingartenverein „Am Fischbacherberg“ vergab Bürgermeister Steffen Mues jetzt im Rahmen einer Feierstunde die Auszeichnungen an Peter und Halina Arndt (Platz 1) vom Kleingartenverein „Am Sender“, Henryk und Malgorzata Janczys (Platz 2) vom Kleingartenverein „Am Rosterberg“ sowie Peter und Marion Hachen (Platz 3) vom Kleingartenverein „Am Fischbacherberg“. „Diese Vielfalt ist beeindruckend. Jeder einzelne Garten erzählte seine eigene Geschichte: mal traditionell geprägt, mal experimentell, mal naturnah, mal besonders strukturiert. Was sie alle verbindet, ist die Leidenschaft, mit der sie gepflegt werden“, sagte Steffen Mues in seiner Laudatio.

Wegen des jährlichen Wechsels mit dem Karl-Diehl-Anlagenwettbewerb des Bezirksverbands der Gartenfreunde Siegerland kann die Stadt Siegen mittlerweile auf zwei Jahrzehnte voller „grüner Ideen, tatkräftigem Engagement und liebevoll gepflegter Parzellen zurückblicken“, so Mues. Eine fachkundige Kommission hatte zuvor 18 Einzelgärten in insgesamt neun Kleingartenanalgen im Stadtgebiet besichtigt. Dabei waren Natascha Klöckner, Leiterin der städtischen Arbeitsgruppe Neubau und Planung Grünflächen, Larissa Camminga-Meyer, Mitarbeiterin der Grünflächenabteilung, sowie Stefanie Dilling und Tatjana Runde vom

Bezirksverband der Gartenfreunde.



Die Jury bewertete die Gärten nach vielfältigen Kriterien: Struktur und Pflege von vorhandenen Obst- und Gemüsegärten oder die Gestaltung eines Erholungs- und Zierbereiches. Auch der Pflegezustand der Laube flossen in die Bewertung mit ein. Bewertet wurden außerdem ökologische Maßnahmen wie Insektenhotels, Nistkästen, Totholzhaufen, Trockenmauern oder Feuchtbiotope, ebenso wie die Einbindung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft, etwa durch Kompostierung oder Regenwassernutzung.

Steffen Mues: „Mich beeindruckt besonders, wie viele Teilnehmende mit kreativen Lösungen und einem wachen Bewusstsein für ökologische Zusammenhänge gearbeitet haben. Sie setzen mit ihrem Tun ein wichtiges Zeichen in einer Zeit, in der der Umgang mit Ressourcen eine wichtige Frage ist“, so Bürgermeister Steffen Mues.



Was macht die Gewinner-Gärten – die „grünen Wohnzimmer“ – so besonders? Bei den erstplatzierten Peter und Halina Arndt und ihrem Kleingarten war es – nach eigener Aussage – „Liebe auf den ersten Blick“. Ihr Garten besticht durch eine bemerkenswerte Ausgewogenheit wie Struktur- und Artenreichtum und einer sehr gepflegten Anlage.

Außerdem wurden ökologische Aspekte auf vielfältige Weise integriert, wie etwa durch Totholzhaufen, Insektenhotels, Trockenmauern oder ein kleines Feuchtbiotop. Bunte Blumen, ein kompaktes Feuchtbiotop mit Fischen und kleiner Windmühle sowie diverse Beete spiegeln ihre Liebe zum Detail wider.



Der Garten der zweitplatzierten Henryk und Malgorzata Janczys punktete insbesondere durch seine naturnahe Gestaltung, eine große Artenvielfalt und durchdachte ökologische Elemente wie Insektenunterkünfte. Hier standen Artenvielfalt und der Gemüsegarten sowie die Verwendung von nachhaltigen Wegematerialien im Fokus. Peter und Marion Hachen auf dem dritten Platz haben mit ihrem Garten ein harmonisches, liebevoll gepflegtes Refugium geschaffen, das sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugt.

Bürgermeister Steffen Mues verwies auf den verdienstvollen Beitrag, den die Gärtnerinnen und Gärtner für das Stadtklima, den sozialen Zusammenhalt in den jeweiligen Kleingartenanlagen und für die generelle Lebensqualität in Siegen leisten: „Sie tragen mit Ihrer Arbeit aktiv dazu bei, dass Siegen seinem Ruf als grünste Großstadt Deutschlands gerecht wird. Dafür danke ich Ihnen sehr herzlich.“

Er gratulierte den Ausgezeichneten zu ihrem Erfolg und betonte die Bedeutung des Kleingartenpreises. „Sie haben Maßstäbe gesetzt, aber ich bin sicher, dass auch alle anderen Gärten Impulse und Vorbilder für andere sein können. Denn genau das ist es, was diesen Wettbewerb so wertvoll macht: den Austausch, das voneinander Lernen, die Weitergabe von Ideen.“



Zum Hintergrund:

Der Wettbewerb zur Verleihung des Kleingartenpreises der Stadt Siegen wurde im Jahr 2001 ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Bedeutung des Kleingartenwesens deutlich zu machen und gleichzeitig den Einsatz und die Anstrengung der Kleingärtner für die Gartenkultur und die Natur zu würdigen. Die Stadt Siegen verpachtet als Grünfläche ausgewiesene Grundstücke zur Anlegung von Kleingärten an den Bezirksverband der Gartenfreunde Siegerland.

Zuständig für die Zuteilung der einzelnen Kleingärten in den jeweiligen Anlagen sind die „Kleingartenvereine“.

Bürgermeister Steffen Mues und Natascha Klöckner (l., Grünflächenabteilung) gratulierten den Siegern des 10. Kleingartenpreises der Stadt Siegen.

Im Feuchtbiotop des Gewinner-Gartens des 10. Siegener Kleingartenpreises fühlen sich auch

die Fische wohl. Fotos: Stadt Siegen

