Waldbaden mit allen Sinnen – Heilsame Auszeit im Grünen

(wS/bl) Bad Laasphe 29.07.2025 | Im Rahmen des „Spirituellen Sommers” findet am Sonntag, dem 10.08., unter der Leitung von Grita Mengel Waldbaden statt. Beim Waldbaden (Shinrin Yoku) erleben wir den Wald und uns selbst auf ganz besondere Weise. Im Licht- und Schattenspiel der Bäume zu baden, ihren harzigen Duft zu atmen und in ihr frisches Grün einzutauchen, all das beruhigt und inspiriert uns. Es schenkt uns Kraft und Vitalität, aber auch ein tiefes Gefühl von Verbundenheit und innerem Frieden.

Doch was genau ist Waldbaden? Wie wirkt es und was ist so heilsam daran? In einer ca. dreieinhalbstündigen Auszeit wollen wir in die stille Atmosphäre des Waldes eintauchen und diesen Fragen nachspüren. Wir lernen verschiedene Baumarten mit ihren besonderen Eigenschaften und Wirkungen auf uns kennen. Achtsame Übungen laden zur Wahrnehmung mit allen Sinnen ein, zum Entschleunigen und Entdecken dessen, was uns guttut.

Bitte achten Sie auf festes Schuhwerk und dem Wetter sowie dem häufigen Verweilen angepasste Kleidung (Zwiebelprinzip). Denken Sie bitte auch an eigene Verpflegung (Getränk, Snack) und eine Sitzunterlage. Die Teilnahmegebühr beträgt 8 € pro Person.

Eine Anmeldung ist erforderlich und möglich bis 09.08.2025, 12:00 Uhr unter 02752 / 898 oder info@tourismus-badlaasphe.de.

? 👉