Die steilste Fußgängerzone Deutschlands: Siegens Kölner Straße wird zur Genuss-Route – „Der Berg ruft!“ ist zurück!

(wS/si) Siegen 29.07.2025 | Nach dem großen Erfolg in den vergangenen Jahren heißt es auch im August 2025 wieder: „Der Berg ruft!“. Am Samstag, den 16. August, verwandelt sich die steilste Fußgängerzone Deutschlands ab 14 Uhr zur Festmeile.

An fünf Bergstationen von der Unter- in die Oberstadt gibt es ab 14 Uhr tolle Angebote und Überraschungen, Live Musik, DJs, kühle Getränke, leckere Snacks, Glücksrad-Aktionen, Enten-Wettrennen und das große Gewinnspiel mit großartigen Preisen.

Von der Talstation Bahnhofstraße geht es vom Café Extrablatt die Kölner Straße hinauf zur Mittelstation mit Angeboten bei Café Röstwelt, Frittenglück, Gusto Puro und beim Erzi Glasbiergeschäft. Die Bergalm befindet sich in der Alten Poststraße mit Stationen bei Schuhbidu & Herr und Frau Mini, Pizza In-Biss Ciao, Opa Adam, „tabu“, Gewürzwerkstatt – arte in cucina, Diyoutiful und Frickes.

Weiter geht es hinauf auf die Bergstation am Markt mit Aktionen bei Feinbier unterwegs und Café Krönchen und endet im Gipfelbereich Marburger Straße bei Café Flocke und Zom Krönche.

Ein besonderes Highlight ist erneut der beliebte Wanderpass: Wer an allen fünf Stationen einen Stempel sammelt und den vollständig ausgefüllten Pass bis spätestens 22 Uhr abgibt, nimmt automatisch an der großen Verlosung teil. Über 40 attraktive Preise warten auf die Teilnehmenden – darunter ein hochwertiger Rucksack, Genuss- und Shoppinggutscheine, Brauereiführungen und vieles mehr.

Der Wanderpass ist direkt am Veranstaltungstag an den Stationen erhältlich oder vorab bei den teilnehmenden Partnern. Die Veranstaltung ist ein gemeinsames Kooperationsprojekt bestehend aus den teilnehmenden Akteuren, der ISG Oberstadt e.V. und der Stadtmarketing Siegen GmbH, das von der Stadt Siegen im Rahmen des Zentrenbudgets gefördert wird.



Weitere Informationen zu „Der Berg ruft!“ gibt es unter www.visitsiegen.de.



Extra-Tipp: Rabatt für das Siegener Spiegelzelt (Kulturabteilung der Stadt Siegen)

Ein zusätzlicher Bonus wartet auf der Rückseite des Wanderpasses: Besucher finden dort einen Rabattcode für das Siegener Spiegelzelt (5. September bis 5. Oktober 2025).

Hinweis zur Wetterlage

Die Veranstaltung findet nur bei gutem Wetter statt.

Foto: Archiv wirSiegen.de

? 👉