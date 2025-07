Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz – am Ende Entwarnung nach gemeldetem Dachstuhlbrand in Weidenau

(wS/red) Siegen 29.07.2025 | Am heutigen Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand in die Talstraße in Weidenau alarmiert. Unter dem Alarmstichwort „Feuer 4“ rückten zahlreiche Einsatzkräfte an.

Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass es sich glücklicherweise um keinen echten Brand handelte. Eine ausgiebige Erkundung durch die Feuerwehr ergab keinen Brandherd. Wie die Polizei mitteilte: „Kein Feuer.“

Der Einsatz konnte daraufhin rasch beendet werden. Alle Beteiligten zeigten sich erleichtert, dass nichts Schlimmeres passiert war.

Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de

