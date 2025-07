Obduktion bestätigt: Ehepaar stirbt bei Wohnhausbrand in Irmgarteichen – Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Obduktionsergebnisse liegen vor: Beide Opfer des Wohnhausbrandes verstarben infolge des Brandgeschehens



Netphen-Irmgarteichen 29.07.2025 | Am gestrigen Montag (28. Juli) sind die

Obduktionen der beiden Todesopfer nach dem Wohnhausbrand in Irmgarteichen

durchgeführt worden. Zu dem Brand selber und den ersten Ermittlungsergebnissen

hatte die Polizei bereits berichtet.



Laut der Rechtsmedizin Bonn liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Der 76-jährige Mann und die Frau sind infolge des Brandgeschehens ums Leben

gekommen.



Bezüglich der Identifizierung der Frau liegen keine Hinweise darauf vor, dass

sich die 65-jährige Ehefrau des verstorbenen 76-Jährigen zum Zeitpunkt des

Feuers außerhalb der Wohnung aufgehalten oder aber eine andere Frau stattdessen

in dem Haus befunden haben könnte. Die abschließende (medizinische)

Identifizierung der Frau ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Hierzu dauern

die Ermittlungen genauso wie zu der Brandursache noch an.



Am morgigen Mittwoch erfolgt eine Begutachtung des betroffenen Einfamilienhauses

durch den Brandsachverständigen.

Foto: wirSiegen.de – Andreas Trojak

