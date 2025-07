Polizei klärt drei Raubdelikte – tatverdächtig sind mehrere Jugendliche und ein Heranwachsender

(wS/ots) Siegen – Netphen 29.07.2025 | Zwischen Donnerstag, dem 17. Juli und Samstag, den 19. Juli, ist es zu drei Raubdelikten im Bereich Siegen / Netphen gekommen. Die Polizei konnte in der Folge mehrere Tatverdächtige ermitteln.

Am Freitag (17. Juli) attackierten mehrere Personen einen 19-jährigen jungen Mann abends in Siegen-Seelbach. Der 19-Jährige war zu Fuß auf dem Fuß-/Radweg in Höhe des Seelbacher Weihers unterwegs. Nach Angaben des jungen Mannes sollen ihn die jugendlichen Täter festgehalten und geschlagen haben. Anschließend habe man ihm Bargeld und Tabakwaren aus dem mitgeführten Rucksack entwendet. Einer der Täter soll einen Teleskopschlagstock mitgeführt haben. Mit diesem sei aber nicht zugeschlagen worden. Anschließend sollen die Personen abgehauen sein. Der 19-Jährige alarmierte dann die Polizei. Eine Nahbereichsfahndung verlief zunächst ergebnislos.

Am Freitagabend (18. Juli) erhielt die Polizei gegen 21:30 Uhr den Hinweis aus der Notaufnahme eines Siegener Krankenhauses den Hinweis auf ein weiteres Raubdelikt. In der Notaufnahme befand sich ein 20-jähriger Mann, der gegen 19:30 Uhr im Bereich Bürbach von mehreren Jugendlichen angegangen worden sei. Er habe sich mit den Jugendlichen getroffen, um sich zu unterhalten. Dabei sei es auch um Drogengeschäfte gegangen. Letztlich sei er dann mit einem Klappmesser bedroht und mehrfach ins Gesicht geschlagen worden. Dabei habe man ihm seine Armbanduhr sowie eine geringe Bargeldmenge abgenommen. Außerdem sei er zu einer Online-Überweisung gezwungen worden.

Am Samstagnachmittag (19. Juli) erhielt die Polizei durch Zeugen Kenntnis von einem weiteren mutmaßlichen Raubdelikt. Dieses Mal kam es in Netphen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Leuten. Dabei soll ein Teil der Personen maskiert gewesen sein. Einem jungen Mann sei dann eine Tasche entrissen worden und die Täter flüchteten in einem Fahrzeug. Der Geschädigte meldete sich im Anschluss nicht bei der Polizei.

Die Kriminalpolizei hatte in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Im Zuge dieser Bearbeitung ergaben sich Zusammenhänge zwischen den einzelnen Delikten. Letztlich gelang es den Ermittlern, eine fünfköpfige Tätergruppe im Alter zwischen 15 und 18 Jahren zu identifizieren. Diese dürften in wechselnder Zusammensetzung agiert haben. Im Rahmen von Wohnungsdurchsuchungen konnten Beweismittel sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern noch weiterhin an.

Symbolfoto: wirSiegen.de

