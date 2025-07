Neuer DHL Paketshop in Siegen Kaan-Marienborn eröffnet

(wS/dhl) Siegen 01.07.2025 | DHL hat einen neuen Paketshop im Geschäft Billig & Modisch an der Hauptstraße 92 in Siegen Kaan-Marienborn in Betrieb genommen.

Die Öffnungszeiten des Paketshops:

Dienstag, Mittwoch und Freitag: 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr; 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Samstag: 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Damit bauen Deutsche Post und DHL die Zahl ihrer Standorte für die Paketeinlieferung weiter aus. Der neue Paketshop bietet die Annahme von frankierten Päckchen, Paketen und Retouren. Auch werden Brief- und Paketmarken verkauft. Für die Kundinnen und Kunden werden neben den Postfilialen und Packstationen so neue Standorte geschaffen, an denen sie ihre Pakete schnell und problemlos einliefern können.

Unter deutschepost.de/standorte werden Kundinnen und Kunden alle Standorte von Postfilialen und DHL Paketshops inklusive Öffnungszeiten anhand einer Karte aufgezeigt. Standorte von Briefkästen und deren Leerungszeiten sowie die Standorte der rund um die Uhr verfügbaren Packstationen und Poststationen sind dort ebenfalls zu ermitteln.

DHL Paket hat derzeit rund 10.100 Paketshops eingerichtet. Deutsche Post und DHL verfügen aktuell über insgesamt rund 39.000 Paketannahmestellen bundesweit und sind für die Verbraucherinnen und Verbraucher überall erreichbar.

Ähnlich wie bei den Partner-Filialen und Verkaufspunkten setzt DHL bei den Paketshops auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kaufleuten im Einzelhandel und deren Kundenorientierung, verbunden mit entsprechenden Öffnungszeiten des lokalen Handels. In den DHL Paketshops können die Verbraucher Pakete, Päckchen und Retouren einliefern und erhalten damit neben den bereits bestehenden rund 12.700 Postfilialen und rund 14.600 Packstationen eine weitere Möglichkeit, um etwa Retourensendungen mit Beleg abzugeben.

Freigemachte Pakete und Päckchen wie auch Retouren können – zur Entlastung von Kundinnen und Kunden sowie Filialen – auch direkt den Paketzustellkräften mitgegeben werden, die Kundinnen und Kunden erhalten eine Quittung mittels eines mobilen Druckers. Dabei entstehen keinerlei weitere Zusatzkosten.

Geschäftsleute, die Interesse an einem DHL Paketshop haben, können sich im Internet informieren und bewerben unter deutschepost.de/partner-werden.