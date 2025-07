SVB erweitert öffentliches Schnellladenetz in Siegen – neue Schnelllademöglichkeiten in Weidenau, Oberstadt und am Naturgartencenter Kremer

(wS/svb) Siegen 31.07.2025 | Elektromobilität in Siegen nimmt weiter Fahrt auf: Die Siegener Versorgungsbetriebe GmbH (SVB) hat vier neue Schnellladesäulen in Betrieb genommen und damit ihr öffentliches Ladenetz erweitert. Je eine Ladesäule befindet sich in der Poststraße in Weidenau und am Neumarkt in der Oberstadt, zwei weitere sind auf dem Parkplatz des Naturgartencenters am Heidenberg zu finden und sind ab sofort für Fahrerinnen und Fahrer von Elektrofahrzeugen nutzbar.

An allen drei Standorten ermöglichen moderne DC-Ladesäulen das zügige Laden mit bis zu 50 kW. Je nach Fahrzeugtyp und Größe kann eine Batterie so in nur 30 bis 60 Minuten auf 80 Prozent ihrer Kapazität aufgeladen werden.

Bezahlt wird wie gewohnt mit der SVB Ladekarte, gängigen Lade-Apps oder über Roaming-Anbieter.

„Wir investieren gezielt in eine flächendeckende Ladeinfrastruktur für Siegen und die Umgebung – immer dort, wo Menschen ohnehin unterwegs sind“, erklärt SVB-Geschäftsführer Thomas Mehrer. Für die Umsetzung am Standort Heidenberg stellte das Gartencenter Kremer Parkflächen zur Verfügung.

Alexander Kremer, Geschäftsführer des Naturgartencenters, ergänzt: „Mit den beiden Schnellladesäulen schaffen wir einen praktischen Zusatznutzen für unsere Kundschaft und leisten zugleich einen wichtigen Beitrag zur Mobilitätswende in der Region.“

An der Poststraße wurde eine bestehende AC-Ladestation durch eine zusätzliche Schnellladesäule ergänzt. Am Neumarkt ersetzte die SVB eine ihrer ersten AC-Stationen durch moderne DC-Technik.

Insgesamt entstehen dadurch acht neue Schnellladepunkte im Stadtgebiet.

Eine Ladekarte der SVB ist über die Webseite des Energiedienstleisters erhältlich:

https://www.svb-siegen.deladestrom. Kundinnen und Kunden mit Energieverträgen profitieren dabei von einem vergünstigten Tarif. Weitere Ladepunkte sind bereits in Planung. Als regional verwurzelter Energiedienstleister verfolgt die SVB das Ziel, Elektromobilität in Siegen alltagstauglich zu gestalten und einen verlässlichen Beitrag zu klimafreundlicher Mobilität in der Region zu leisten.

Neumarkt in der Siegener Oberstadt. Die neue Schnellladesäule ersetzt eine der ersten AC-Ladestationen der SVB und sorgt nun für deutlich kürzere Ladezeiten.

Poststraße in Weidenau. Die neue DC-Ladesäule ergänzt das bereits vorhandene AC-Ladeangebot.

v. l. n. r.: Thomas Mehrer (Geschäftsführer der SVB), Alexander Kremer (Geschäftsführer des Naturgartencenters Kremer) und Christian Dentel (Teamleiter Energiedienstleistungen bei der SVB) an einer der neuen Schnellladesäulen auf dem Kundenparkplatz des Gartencenters.

Fotos: SVB

Über die Siegener Versorgungsbetriebe

Die Siegener Versorgungsbetriebe GmbH (SVB) ist Energiedienstleister und Trinkwasserversorger von 106.000

Einwohnern in der Stadt Siegen. Regional werden in Südwestfalen sowie in Teilgebieten von Hessen und

Rheinland-Pfalz Erdgas und Strom sowie Dienstleistungen im Bereich Wärme-/Kälteerzeugung, Photovoltaik

sowie Energieberatung angeboten. Das Unternehmen wurde vor über 160 Jahren gegründet. Die wichtigsten

Anteilseigner sind die Stadt Siegen (74,9 %) und die rhenag AG (24,9 %). Die SVB versteht sich als kommunal

verwurzeltes, seinen Kunden verpflichtetes Unternehmen. Dies äußert sich in vielfacher Unterstützung in den

Bereichen Breitensport, Kultur und auch im gesellschaftlichen Engagement. Der Jahresumsatz lag 2024 bei rd.

121 Millionen Euro. Geschäftsführer ist Thomas Mehrer.

