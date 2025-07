Zwei Blockbuster im Familienbad Freier Grund – Westenergie Open-Air-Kino macht Station in Neunkirchen

(wS/ne) Neunkirchen 31.07.2025 | Am 15. und 16. August erwartet die Besucher des Familienbads Freier Grund jede Menge Action, Spaß und Spannung.

Denn an den beiden Tagen verwandelt sich die große Liegewiese des Salchendorfer Freibads ab 20 Uhr in einen stimmungsvollen „Kinosaal“.

„Wir freuen uns sehr, dass es unser Netzbetreiber Westenergie nach 2021 und 2022 wieder möglich macht, das Open-Air-Kino nach Neunkirchen zu holen“, so Sylvia P. Heinz, die Geschäftsführerin des Familienbades, beim Pressetermin. „Und wir hoffen, dass wir mit den ausgewählten Filmen ins Schwarze treffen, was den Publikumsgeschmack angeht.“

Die Wahl ist auf den Actionfilm „Mission Impossible – The Final Reckoning“ und den Abenteuerfilm „Minecraft“ gefallen.

„Die Kino-Atmosphäre im Außengelände des Bades ist unvergleichlich“, weiß Achim Loos, Kommunalmanager der Westenergie, von seinen eigenen Besuchen in den Vorjahren. Westenergie unterstützt nicht nur weitere Events am Veranstaltungsort, darunter etwa die Live-Musik-Reihe „freitags im Freibad: Das Unternehmen finanzierte u.a. auch den Austausch der Beleuchtung im und am markanten Rutschenturm des Bades. „Flimmern“ werden die beiden Hollywood-Produktionen über eine rund sieben mal vier Meter große Leinwand.

„Der Film, mit dem wir in diesem Jahr starten, ist über ein Publikumsvoting ausgewählt worden“, erklärt Bürgermeister Marco Schwunk. „Die meisten Teilnehmer haben sich für „Mission Impossible – The Final Reckoning“ entschieden“, so der Verwaltungschef. Im letzten Teil der Mission-Impossible-Reihe spielt Tom Cruise einmal mehr den IMF-Agenten Ethan Hunt, der die Welt vor der mächtigen und bedrohlichen künstlichen Intelligenz „Entität“ retten muss. Auf Hunt und sein Team warten zahlreiche Herausforderungen, so müssen sie etwa ein gesunkenes russisches U-Boot finden und daraus ein Kernmodul bergen. Die Kritik beschreibt das 170-Minuten-Finale als fesselnden und emotionalen „Adrenalinrausch“.

Der Film wird am Freitag, 15. August um 21 Uhr gezeigt.

Ein weiterer „Blockbuster“ – dieses Mal auch im Wortsinn – steht am Samstag, 16. August, 21 Uhr, auf dem Programm, schließlich geht es im Computerspiel Minecraft um würfelförmige Elemente, die Blocks: Vier Außenseiter geraten durch ein Portal in eine fremde Welt. Um wieder zurückkehren zu können, muss das Quartett zahlreiche Herausforderungen meistern – ein schwieriges Unterfangen…

„Für das Verständnis der beiden Filme muss man weder einen der Mission-Impossible- Filme gesehen haben, noch das Computerspiel „Minecraft“ kennen“, erklärt Bürgermeister Marco Schwunk. „Man kann sich einfach hinsetzen und das besondere Kinoerlebnis auf sich wirken lassen.“ 400 Sitzplätze stehen dafür zur Verfügung. Im Imbiss des Bades werden Getränke und kleine Snacks angeboten. Und – wie es sich für ein richtiges Kino gehört – frisches Popcorn gibt es natürlich auch.

Karten können ab sofort im Familienbad und in der Bibliothek Neunkirchen erworben werden. Die Preise liegen bei 8 Euro, ermäßigt 4 Euro. Die Veranstalter weisen noch darauf hin, dass es trotz sommerlicher Temperaturen am Tag, am Abend auf dem Gelände etwas kühler werden und eine Jacke erforderlich werden kann.

„Film ab“ heißt es am 15. und 16. August wieder im Familienbad Freier Grund. Die zuständige Mitarbeiterin im Rathaus, Nicole Morgenschweis, Westenergie Kommunalmanager Achim Loos, Bürgermeister Marco Schwunk und Sylvia P. Heinz, die Geschäftsführerin des Familienbads, präsentieren das Programm.

