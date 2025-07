Unfassbar! Unbekannter schlitzt Pferd in Erndtebrück auf – Polizei fahndet nach Tier-Quäler

(wS/red) Erndebrück 10.07.2025 | In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (09.07.2025) ist in Erndtebrück ein Pferd durch einen bislang unbekannten Täter schwer verletzt worden. Das Tier stand in einem Stall in der Straße „Steinseifen“. Am Mittwochmorgen fand eine Zeugin die Stute namens „Pippa“ schwer verletzt und am Boden liegend in ihrer Box.

Die Stute wurde im Genitalbereich sowie an der linken Hinterkeule mit einem stumpfen Gegenstand, vermutlich einem großen Schraubenzieher oder einem ähnlichen Werkzeug, verletzt. „Wir hatten schon Bedenken, ob sie das überlebt“, berichteten die Besitzerin Stefanie Ritter und die Tierärztin Insa Biedermann. Die Tierärztin wurde umgehend alarmiert, stabilisierte zunächst den Kreislauf der stark blutenden Stute und versorgte anschließend die Wunden. Pippa erhielt Infusionen, Schmerzmittel und Antibiotika. Der Venenzugang blieb erhalten, um die Stute weiter medizinisch versorgen zu können.

Der Tatzeitraum wird auf die frühen Morgenstunden des Mittwochs, etwa zwischen 03:00 und 07:00 Uhr, eingegrenzt. Am Abend zuvor gegen 18:00 Uhr war Pippa zuletzt unverletzt gesehen worden.

Am Donnerstag feierte Pippa ihren 24. Geburtstag – beinahe hätte die Stute diesen Tag nicht mehr erlebt. Ein von Hand gemalter Verband mit „Happy Birthday“ klebt nun an dem sanften Tier.

Die Polizei wurde am Mittwochmorgen informiert und leitete die Ermittlungen ein. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen. Bereits im Februar hatte es in Erndtebrück und Schameder zwei ähnliche Fälle gegeben, bei denen Pferde mit Stich- und Schnittverletzungen misshandelt worden waren. Ob ein Zusammenhang besteht, wird geprüft.

Der Stall liegt am Ende einer Grundstückszufahrt und ist von der Straße „Steinseifen“ aus nicht einsehbar, was darauf hindeutet, dass der Täter Ortskenntnis gehabt haben könnte. In einer angrenzenden Wiese hinter dem Haus wurde ein platt gedrückter Grasstreifen unter einem Zaun gefunden, der auf einen möglichen Weg des Täters hinweist.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen:

Wer hat im Zeitraum Dienstagabend 18:00 Uhr bis Mittwochmorgen 07:00 Uhr, insbesondere in den frühen Morgenstunden, verdächtige Beobachtungen im Bereich „Steinseifen“ gemacht?

Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem asphaltierten Wirtschaftsweg in Richtung Bauernhof Duchardt, oberhalb von „Steinseifen“, aufgefallen?

Sind Zeitungsboten oder anderen Personen Fahrzeuge oder Fahrräder aufgefallen, die sonst nicht dort stehen, oder Pkw, die noch warm waren?

Wer hat gehört, dass jemand mit der Tat geprahlt oder diese angekündigt hat?

Wem ist jemand mit einem sehr großen Schraubenzieher oder ähnlichem Werkzeug aufgefallen?

Wer kann Hinweise zu den beiden Vorfällen im Februar in Schameder und Erndtebrück geben?

Wer hat möglicherweise von den Taten erfahren oder Hinweise auf andere Beteiligte?

Wer hat von einem massiven Hass auf Pferde oder ähnlichen Trieben berichtet oder sich jemandem anvertraut?

Hinweise nimmt die Polizeiwache in Bad Berleburg unter 02751/9090 entgegen.

Fotos: Matthias Böhl / wirSiegen.de