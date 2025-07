Nach Schützenfest in Bad Berleburg: Polizei ermittelt in mehreren Fällen der gefährlichen Körperverletzung

(wS/ots) Bad Berleburg 10.07.2025 | Am vergangenen Wochenende hat in Bad Berleburg das jährliche Schützenfest stattgefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in mehreren Fällen der gefährlichen Körperverletzung.

In der Nacht von Sonntag auf Montag (07.07.2025) erhielt die Polizei Kenntnis von drei Personen, die nach dem Besuch des Schützenfestes im Krankenhaus behandelt wurden. Dabei handelte es sich um einen 32-jährigen Mann sowie zwei Frauen im Alter von 15 und 31 Jahren. Die Beamten suchten die Klinik auf. Entsprechende Vortests bei allen Personen ergaben Hinweise auf ein starkes Schmerzmedikament. Um ein genaues Ergebnis zu liefern, wurden weitergehende Untersuchungen eingeleitet.

Im Laufe der letzten Tage haben sich weitere Geschädigte bei der Polizei gemeldet. Ein 17-Jähriger gab an, das Schützenfest am Samstag (05.07.2025) besucht zu haben. Dort sei er aus noch ungeklärter Ursache ohnmächtig geworden und auf einer Wiese wieder aufgewacht. Ebenfalls meldete sich ein 19-Jähriger bei der Polizei, der am Samstag vor Ort war. Bereits am Freitag (04.07.2025) war ein 51-Jähriger auf dem Schützenfest. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er auf dem Heimweg eine Schwindelattacke und stürzte. Dabei zog er sich eine Kopfverletzung zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste.

Ob auch in diesen Fällen der Verdacht auf die gleiche Substanz besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei.